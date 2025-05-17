Будет трясти: чего ждать от магнитной бури 18 мая 2025

В середине мая ученые зафиксировали новую, крупную корональную дыру. Еще пару дней назад поток солнечного ветра должен был пройти мимо Земли, но структура на Солнце быстро расширилась и сместилась вверх. Ждать ли магнитную бурю 18 мая 2025 — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки в середине мая: что происходит
На снимках Солнца, полученных с орбитальных телескопов, сейчас хорошо видна очередная корональная дыра — уже не первая с начала года. Это темная область, из которой с высокой скоростью вырывается солнечный ветер. Такие потоки могут достигать 600–700 км/с , в то время как обычные значения — около 400 км/с. Если скорость возрастет, как ожидается, магнитное поле Земли может не выдержать, и нас ждет геомагнитная буря.
Прогноз на 18 мая: шанс магнитной бури — 51?%
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН:
- Вероятность магнитной бури (уровень G1–G2) — 51?%
- Вероятность геомагнитных возмущений (желтый уровень, нестабильная обстановка) — 30?%
- Вероятность спокойной магнитной обстановки — 19?%
Это значит, что шанс на легкую бурю выше среднего, а значит, метеозависимым людям стоит быть особенно внимательными к самочувствию. Возможны скачки давления, бессонница, тревожность, учащенное сердцебиение.
Давление и самочувствие: где будет сложнее 18 мая
В дополнение к солнечной активности атмосферное давление 18 мая также окажется неустойчивым:
- В Москве оно упадет до 742 мм рт. ст., что считается довольно низким и может вызывать головокружение, слабость и снижение концентрации.
- В Санкт-Петербурге давление составит 758 мм рт. ст. — не критично, но тоже ниже нормы.
Такие перепады, вкупе с геомагнитными возмущениями, особенно тяжело переносят люди с заболеваниями сосудов, нарушениями сна и вегетативными расстройствами.
Прогноз до конца мая: когда будет опасно
По предварительным данным, вторая половина мая будет чередовать периоды относительного спокойствия и мощных бурь:
- 19 мая — геомагнитная обстановка снова нестабильна, уровень 4 балла (оранжевый)
- 20 мая — относительное затишье, 3 балла (зеленый уровень)
- 21 мая — возвращение оранжевого уровня, 4 балла
- 22–27 мая — прогнозируется спокойная обстановка (зеленый уровень)
- 28–29 мая — ожидаются мощные магнитные бури (5 баллов, красный уровень)
- 30 мая — снова оранжевый уровень (4 балла)
- 31 мая — спокойно (2 балла, зеленый)
Но долгосрочные прогнозы часто меняются, особенно при появлении новых корональных дыр или солнечных вспышек. Ученые дают точные данные лишь на 2–3 дня вперед, так что обновлять информацию нужно ежедневно.
Как влияют магнитные бури и что с этим делать
Ученые до сих пор спорят о прямом вреде магнитных бурь, но медики подтверждают: в такие дни самочувствие у многих действительно ухудшается. Особенно тяжело приходится метеозависимым людям.
Что может происходить во время бури:
- головная боль и тяжесть в голове
- скачки артериального давления
- раздражительность, тревожность
- бессонница или поверхностный сон
- усталость, снижение концентрации
- у людей с сердечно-сосудистыми болезнями — перебои в работе сердца, слабость, ощущение тяжести в груди
В группе риска — пожилые, гипертоники, сердечники, а также те, кто остро реагирует на смену погоды или давление.
Как защититься от магнитных бурь
- Соблюдайте режим сна. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже если плохо спите.
- Пейте больше воды. Обезвоживание усиливает головные боли.
- Откажитесь от алкоголя и крепкого кофе. Они могут провоцировать скачки давления и ухудшать сон.
- Старайтесь избегать стрессов. Не перегружайте себя важными делами.
- Питайтесь легко. Уменьшите количество соли и жирной пищи — это снизит нагрузку на сосуды.
- Чаще гуляйте. Даже короткая прогулка помогает снять напряжение и нормализовать дыхание.
- Держите под рукой лекарства. Если у вас гипертония или проблемы с сердцем — не забывайте принимать препараты по графику.
- Следите за самочувствием. Если почувствовали сильное недомогание, не тяните — вызывайте врача.
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