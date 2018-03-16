Выдвинутый политической партией «Российский общенародный союз» кандидатом в президенты России Сергей Бабурин не приедет на Урал. Как объяснили в его штабе, все предыдущее время кандидату «постоянно что-то мешало это сделать», а теперь в поездке «полностью пропал смысл».
«Сегодня последний день, и у него было сразу несколько вариантов. Сергей Николаевич сделал выбор не в пользу Свердловской области. Собирался к нам 7 марта, но не приехал, потому что здесь был [президент России Владимир] Путин. Только наметил на 16-е число — начали подкидывать мероприятия то в Москве, то в Нижнем Новгороде», — пояснил «URA.RU» член штаба кандидата в президенты Евгений Артюх.
По словам представителя Бабурина, другой член его штаба, юрист Иван Волков, намерен организовать телемост с кандидатом и уже якобы договорился об этом с ВГТРК. До самого Ивана Волкова, впрочем, дозвониться пока не удалось.
Напомним, выборы президента России состоятся уже в ближайшее воскресенье, 18 марта. Избирателям предстоит проголосовать за одного из восьми кандидатов. Помимо Сергея Бабурина, это Григорий Явлинский («Яблоко»), самовыдвиженец Владимир Путин, Борис Титов («Партия Роста»), Павел Грудинин (КПРФ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Максим Сурайкин («Коммунисты России»).