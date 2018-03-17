В закрытом городе Озерск Челябинской области неизвестный устроил жестокую расправу над собаками. Мужчина расстрелял животных на территории частного предприятия.
Подъехав к объекту на автомобиле, неизвестный зажал охраняющих территорию собак у бетонного забора и расстрелял. Очевидцы описали происшествие в соцсетях: «Раненые собаки бежали, оставляя огромные лужи крови. Одну с тремя ранениями не удалось найти. Одна из раненых ползла вдоль забора и залезла под бетонную плиту. Приехав по звонку, вытащили ее из-под плиты, но она скончалась в клинике „Айболит“ на Индустриальной, 7. Раны огромные — перебиты артерии, оторван тромб, сквозное ранение в области шеи. Еще двух собак найти не удалось. На требование дождаться полиции человек просто уехал».
Информацию об инциденте журналистам «URA.RU» подтвердили в пресс-службе МВД России по ЗАТО г. Озерск. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Тело одной из собак направлено на экспертизу. Зоозащитники подчеркивают, что погибшие собаки давно проживали на территории предприятия, доверяли людям и некоторое время назад были простерилизованы.