Челябинскстат: горожане в Челябинской области живут дольше, чем сельские жители

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр наблюдателей "За чистые выборы". Екатеринбург, данные, статистика, монитор, компьютер
Статистика утверждает, что челябинцы стали жить на восемь лет дольше Фото:

Ожидаемая продолжительность жизни жителей городов в Челябинской области на два года больше, чем продолжительность жизни сельского населения. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Челябинскстатом.

«Ожидаемая продолжительность жизни в Челябинской области среди городского населения среди городского населения составляет: всего — 72,91 года, мужчины — 67,07 лет, женщины — 78,37 лет. Среди сельского населения: всего — 70,05, мужчины — 64,05, женщины — 76,92 года», — такая информация содержится в статданных.

При этом за последние двадцать лет средний житель региона стал жить дольше на восемь лет. В 2003 году ожидаемая продолжительность в целом по населению региона составляла 64,42 года, среди мужчин — 58,11 лет, среди женщин — 71,38 года. В 2023 году этот показатель заметно вырос. Средняя продолжительность жизни по региону составляет 72,43 года, среди мужчин — 66,54 года, среди женщин — 78,14 лет. Это примерно соответствует среднероссийскому уроню.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ожидаемая продолжительность жизни жителей городов в Челябинской области на два года больше, чем продолжительность жизни сельского населения. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Челябинскстатом. «Ожидаемая продолжительность жизни в Челябинской области среди городского населения среди городского населения составляет: всего — 72,91 года, мужчины — 67,07 лет, женщины — 78,37 лет. Среди сельского населения: всего — 70,05, мужчины — 64,05, женщины — 76,92 года», — такая информация содержится в статданных. При этом за последние двадцать лет средний житель региона стал жить дольше на восемь лет. В 2003 году ожидаемая продолжительность в целом по населению региона составляла 64,42 года, среди мужчин — 58,11 лет, среди женщин — 71,38 года. В 2023 году этот показатель заметно вырос. Средняя продолжительность жизни по региону составляет 72,43 года, среди мужчин — 66,54 года, среди женщин — 78,14 лет. Это примерно соответствует среднероссийскому уроню.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...