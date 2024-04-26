Челябинскстат: горожане в Челябинской области живут дольше, чем сельские жители

Статистика утверждает, что челябинцы стали жить на восемь лет дольше Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ожидаемая продолжительность жизни жителей городов в Челябинской области на два года больше, чем продолжительность жизни сельского населения. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Челябинскстатом.

«Ожидаемая продолжительность жизни в Челябинской области среди городского населения среди городского населения составляет: всего — 72,91 года, мужчины — 67,07 лет, женщины — 78,37 лет. Среди сельского населения: всего — 70,05, мужчины — 64,05, женщины — 76,92 года», — такая информация содержится в статданных.

При этом за последние двадцать лет средний житель региона стал жить дольше на восемь лет. В 2003 году ожидаемая продолжительность в целом по населению региона составляла 64,42 года, среди мужчин — 58,11 лет, среди женщин — 71,38 года. В 2023 году этот показатель заметно вырос. Средняя продолжительность жизни по региону составляет 72,43 года, среди мужчин — 66,54 года, среди женщин — 78,14 лет. Это примерно соответствует среднероссийскому уроню.