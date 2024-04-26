Челябинцам пообещали песчаный дождь

Дожди с песком придут в регион 27 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинскую область к 27 апреля накроет песчаный дождь, который придет после бури в Сахаре. Синоптики предупреждают, что количество песка в осадках будет не очень большим. Об этом сообщил начальник Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Кочегоров.

«На территорию Урала, вероятнее всего, придет воздушная масса с более низкой концентрацией пустынной пыли. Преодолев такое расстояние, пыль постепенно рассеется, и, соответственно, содержание песка в осадках на отдельных территориях нашего региона должно быть небольшим», — отметил Валерий Кочегоров.

Синоптики предупредили, что пыльные дожди прогнозируются к 27 апреля. Воздушная масса с песком уже прошла через юг страны и к 25 апреля достигла центральных районов. Метеорологи напомнили, что в 1960 году в Челябинске выпал зеленый дождь. Цвет ему придала пыльца сосны из городского бора.

Ранее стало известно, что в Свердловской и Челябинской областях из-за песчаной бури из Сахары ожидается «ржавый» дождь. Вместе с потоками ветра африканский песок достиг южных регионов России, а 27 апреля окажется на территории Урала.