Челябинский шеф-повар дошел до финала шоу «Битва шефов»

26 апреля 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Агзамов и Ивлев назвали блюдо челябинского повара достойным финала и сложным в исполнении Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Шеф-повар бара «Класс коррекции» в Челябинске Евгений Дизендорф стал финалистом шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!». Блюдо мужчины ведущие Ренат Агзамов и Константин Ивлев оценили как достойное, однако выбрали победителем участника из Кисловодска. «Это достойно. Интересное, вкусное блюдо, есть некоторые детали», — заявил Ивлев во время дегустации. Его соведущий также положительно оценил блюдо, назвав его сложным в исполнении. Дизендорф представил жюри ньоки в соусе песто с зеленым маслом и сыром. Его соперники в финале презентовали равиоли, кесадилью и лепешки. Победу одержал повар из Кисловодска, приготовивший для шефов лепешку с зеленью и грецкими орехами в масле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шеф-повар бара «Класс коррекции» в Челябинске Евгений Дизендорф стал финалистом шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!». Блюдо мужчины ведущие Ренат Агзамов и Константин Ивлев оценили как достойное, однако выбрали победителем участника из Кисловодска. «Это достойно. Интересное, вкусное блюдо, есть некоторые детали», — заявил Ивлев во время дегустации. Его соведущий также положительно оценил блюдо, назвав его сложным в исполнении. Дизендорф представил жюри ньоки в соусе песто с зеленым маслом и сыром. Его соперники в финале презентовали равиоли, кесадилью и лепешки. Победу одержал повар из Кисловодска, приготовивший для шефов лепешку с зеленью и грецкими орехами в масле.