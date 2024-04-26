Челябинский шеф-повар дошел до финала шоу «Битва шефов»

Шеф-повар бара «Класс коррекции» в Челябинске Евгений Дизендорф стал финалистом шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!». Блюдо мужчины ведущие Ренат Агзамов и Константин Ивлев оценили как достойное, однако выбрали победителем участника из Кисловодска.
«Это достойно. Интересное, вкусное блюдо, есть некоторые детали», — заявил Ивлев во время дегустации. Его соведущий также положительно оценил блюдо, назвав его сложным в исполнении.
Дизендорф представил жюри ньоки в соусе песто с зеленым маслом и сыром. Его соперники в финале презентовали равиоли, кесадилью и лепешки. Победу одержал повар из Кисловодска, приготовивший для шефов лепешку с зеленью и грецкими орехами в масле.
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