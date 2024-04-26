Челябинский шеф-повар дошел до финала шоу «Битва шефов»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с основателем Second Luxe Store Алексеем Бариновым. Екатеринбург, шеф, горожане, бистро, блюдо, севиче, ресторан, повар
Агзамов и Ивлев назвали блюдо челябинского повара достойным финала и сложным в исполнении Фото:

Шеф-повар бара «Класс коррекции» в Челябинске Евгений Дизендорф стал финалистом шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!». Блюдо мужчины ведущие Ренат Агзамов и Константин Ивлев оценили как достойное, однако выбрали победителем участника из Кисловодска.

«Это достойно. Интересное, вкусное блюдо, есть некоторые детали», — заявил Ивлев во время дегустации. Его соведущий также положительно оценил блюдо, назвав его сложным в исполнении.

Дизендорф представил жюри ньоки в соусе песто с зеленым маслом и сыром. Его соперники в финале презентовали равиоли, кесадилью и лепешки. Победу одержал повар из Кисловодска, приготовивший для шефов лепешку с зеленью и грецкими орехами в масле.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Шеф-повар бара «Класс коррекции» в Челябинске Евгений Дизендорф стал финалистом шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!». Блюдо мужчины ведущие Ренат Агзамов и Константин Ивлев оценили как достойное, однако выбрали победителем участника из Кисловодска. «Это достойно. Интересное, вкусное блюдо, есть некоторые детали», — заявил Ивлев во время дегустации. Его соведущий также положительно оценил блюдо, назвав его сложным в исполнении. Дизендорф представил жюри ньоки в соусе песто с зеленым маслом и сыром. Его соперники в финале презентовали равиоли, кесадилью и лепешки. Победу одержал повар из Кисловодска, приготовивший для шефов лепешку с зеленью и грецкими орехами в масле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...