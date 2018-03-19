Южный Урал остался в общероссийском тренде по итогам выборов

Южноуральцы выбрали президента
В Челябинской области после обработки 100% бюллетеней результаты выглядят следующим образом: Владимир Путин — 73,00%, Павел Грудинин -12,99%, Владимир Жириновский — 6, 96%, Ксения Собчак — 1, 79%, Григорий Явлинский — 1, 23%, Борис Титов — 0, 93%, Максим Сурайкин — 0, 76%, Сергей Бабурин — 0,77%.
Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального ЦИКа, явка составила 66, 41%. Напомним, согласно общероссийским результатам голосования после обработки 99% бюллетеней лидером стал Владимир Путин, который набрал 76,65% голосов. Затем идет Павел Грудинин — 11,82%. Тройку лидеров замкнул Владимир Жириновский — 5,68%.