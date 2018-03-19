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19 марта 2018
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Главные новости Челябинской области
08:25  19 марта 2018 0

Южный Урал остался в общероссийском тренде по итогам выборов

ВЫБОРЫ 2018. Голосование на выборах Президента Российской Федерации в Екатеринбурге, кабинки для голосования, выборы, голосование
Южноуральцы выбрали президентаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В Челябинской области после обработки 100% бюллетеней результаты выглядят следующим образом: Владимир Путин — 73,00%, Павел Грудинин -12,99%, Владимир Жириновский — 6, 96%, Ксения Собчак — 1, 79%, Григорий Явлинский — 1, 23%, Борис Титов — 0, 93%, Максим Сурайкин — 0, 76%, Сергей Бабурин — 0,77%.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального ЦИКа, явка составила 66, 41%. Напомним, согласно общероссийским результатам голосования после обработки 99% бюллетеней лидером стал Владимир Путин, который набрал 76,65% голосов. Затем идет Павел Грудинин — 11,82%. Тройку лидеров замкнул Владимир Жириновский — 5,68%.

Данил Бардин
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