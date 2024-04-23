23 апреля 2024

В Челябинске приступил к работе новый зампрокурора области

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с прокурором Челябинской области Виталием Лопиным. Челябинск, прокуратура, знаки отличия прокуратуры, китель прокурора
Виталий Новиков приступил к исполнению своих служебных обязанностей в Челябинской области Фото:

В Челябинске приступил к работе новый заместитель прокурора области Виталий Новиков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, совместно с замгубернатора Станиславом Мошаровым 27 апреля он проведет личный прием граждан в Кунашакском районе.

«Зампрокурора области Виталий Новиков совместно с замгубернатора Челябинской области Станиславом Мошаровым проведут личный прием жителей Кунашакского района по вопросам о нарушениях их прав и законных интересов, о несогласии с действиями (бездействием) органов власти. Прием состоится 27 апреля 2024 года с 10 часов утра в здании администрации Кунашакского района», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что попасть на прием можно по предварительной записи. Для этого необходимо обратиться в районную прокуратуру лично или позвонить по номеру 8-351) 48-28-6-90, либо по телефону в прокуратуру Челябинской области: 8-904-817-74-21. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Новиков занял место ушедшего в отставку Сергея Левшакова. До назначения в Челябинск занимал должность в управлении Генпрокуратуры РФ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам. В прокуратуре же служит с 2000 года. За все время уверенно продвигался по службе.

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В Челябинске приступил к работе новый заместитель прокурора области Виталий Новиков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, совместно с замгубернатора Станиславом Мошаровым 27 апреля он проведет личный прием граждан в Кунашакском районе. «Зампрокурора области Виталий Новиков совместно с замгубернатора Челябинской области Станиславом Мошаровым проведут личный прием жителей Кунашакского района по вопросам о нарушениях их прав и законных интересов, о несогласии с действиями (бездействием) органов власти. Прием состоится 27 апреля 2024 года с 10 часов утра в здании администрации Кунашакского района», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что попасть на прием можно по предварительной записи. Для этого необходимо обратиться в районную прокуратуру лично или позвонить по номеру 8-351) 48-28-6-90, либо по телефону в прокуратуру Челябинской области: 8-904-817-74-21. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Новиков занял место ушедшего в отставку Сергея Левшакова. До назначения в Челябинск занимал должность в управлении Генпрокуратуры РФ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам. В прокуратуре же служит с 2000 года. За все время уверенно продвигался по службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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