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20 марта 2018
19 марта 2018
08:30  20 марта 2018 0

Главные футбольные чиновники мира проверят Центральный стадион в Екатеринбурге

Строительство Екатеринбург-Арены, временная трибуна. Екатеринбург, уличное освещение, фонарь, центральный стадион, екатеринбург-арена
«Екатеринбург-Арена» в июне примет матчи ЧМ-2018Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге 19 марта совместная делегация представителей FIFA и оргкомитета «Россия-2018» проведет итоговую проверку «Екатеринбург-Арены» (Центральный стадион). Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, основной целью визита футбольных чиновников будет обсуждение операционной деятельности объекта во время ЧМ-2018.

«В состав совместной группы входят эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ», — отметили в ДИПе.

Делегацию возглавляет гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Эксперты проводят седьмой и последний операционный визит по подготовке российских стадионов к Чемпионату мира. Так, специалисты уже проинспектировали арену «Санкт-Петербург», стадионы «Спартак» и «Лужники» в Москве.

В Екатеринбурге матчи чемпионата мира по футболу пройдут в июне. Сыграют восемь команд: Египет — Уругвай, Франция — Перу, Япония — Сенегал, Мексика — Швеция. Тренировочная база для участников мундиаля будет располагаться на Эльмашевском стадионе «Калининец».

Сергей Дианов
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