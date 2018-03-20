Главные футбольные чиновники мира проверят Центральный стадион в Екатеринбурге

08:30 20 марта 2018 0

«Екатеринбург-Арена» в июне примет матчи ЧМ-2018 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге 19 марта совместная делегация представителей FIFA и оргкомитета «Россия-2018» проведет итоговую проверку «Екатеринбург-Арены» (Центральный стадион). Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, основной целью визита футбольных чиновников будет обсуждение операционной деятельности объекта во время ЧМ-2018.

«В состав совместной группы входят эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ», — отметили в ДИПе.

Делегацию возглавляет гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Эксперты проводят седьмой и последний операционный визит по подготовке российских стадионов к Чемпионату мира. Так, специалисты уже проинспектировали арену «Санкт-Петербург», стадионы «Спартак» и «Лужники» в Москве.

В Екатеринбурге матчи чемпионата мира по футболу пройдут в июне. Сыграют восемь команд: Египет — Уругвай, Франция — Перу, Япония — Сенегал, Мексика — Швеция. Тренировочная база для участников мундиаля будет располагаться на Эльмашевском стадионе «Калининец».