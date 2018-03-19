В Югре один бомж сжег другого в битве за подъезд

Следственный комитет расследует гибель мужчины без определенного места жительства, который был обнаружен мертвым на лестнице многоэтажки по улице Спортивная в Нижневартовске. По версии следствия, бомжа сжег другой бездомный в результате ссоры, сообщили «URA.RU» в понедельник, 19 марта, в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.
В рамках расследования был задержан 36-летний мужчина, который на протяжении нескольких месяцев жил в городских подъездах. 13 марта задержанный спал на площадке на девятом этаже, однако его разбудил шум, доносящийся сверху. На 11 этаже в этом момент находился другой бомж, который курил и распивал спиртное. После замечания между бездомными возникла ссора, обвиняемый взял зажигалку и поджег куртку своего оппонента. От полученных ожогов тела и дыхательных путей жертва скончалась.
Обвиняемый с места преступления скрылся. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».