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19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Югры
16:05  19 марта 2018 0

В Югре один бомж сжег другого в битве за подъезд

Подъезд, в котором произошло убийствоФото: Пресс-служба СУ СКР по ХМАО-Югре

Следственный комитет расследует гибель мужчины без определенного места жительства, который был обнаружен мертвым на лестнице многоэтажки по улице Спортивная в Нижневартовске. По версии следствия, бомжа сжег другой бездомный в результате ссоры, сообщили «URA.RU» в понедельник, 19 марта, в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

В рамках расследования был задержан 36-летний мужчина, который на протяжении нескольких месяцев жил в городских подъездах. 13 марта задержанный спал на площадке на девятом этаже, однако его разбудил шум, доносящийся сверху. На 11 этаже в этом момент находился другой бомж, который курил и распивал спиртное. После замечания между бездомными возникла ссора, обвиняемый взял зажигалку и поджег куртку своего оппонента. От полученных ожогов тела и дыхательных путей жертва скончалась.

Обвиняемый с места преступления скрылся. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Эльдар Булатов
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