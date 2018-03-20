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Главные новости Пермского края
13:58  20 марта 2018 0

Бывшего пермского следователя осудили за принуждение несовершеннолетней к сексу

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, следствие, допрос, виновный
Бывшего следователя обвинили в сексуальном преступлении против ребенкаФото: depositphotos.com © URA.RU

Бывший следователь Суксунского межрайонного СО СУ СКР по Пермскому краю, 36-летний Юрий С., во время службы неоднократно участвовал в раскрытии преступлений, связанных с половой неприкосновенностью детей. А теперь сам осужден на 2 года колонии-поселения за переписку со школьницей.

Преступление, согласно данным следствия, произошло летом 2017 года в селе Усть-Кишерть. Тогда к правоохранителям обратилась местная жительница и заявила, что ее шестнадцатилетнюю дочь домогается взрослый мужчина. Следователи были удивлены, когда женщина назвала фамилию их коллеги. После того, как потерпевшая дала показания, было возбуждено уголовное дело. Расследование поручили отделу по особо важным делам СУ СКР по Пермскому краю. Из органов Юрий С. был сразу уволен и по ходатайству следствия заключен под стражу. По словам девушки, мужчина склонял ее к сексу в личной переписке в соцсетях, угрожая и пугая своей должностью. По словам одного из жителей села, знакомого с ходом следствия и судебным процессом, обвинение было построено на словах девушки. Медицинская экспертиза показала, что полового сношения не было. Однако статья, по которой обвинили бывшего следователя, предусматривает именно «понуждение к действиям сексуального характера».

Как рассказал «URA.RU» источник в правоохранительных органах, закрытый судебный процесс над бывшим следователем завершился 5 марта в Ординском районном суде. Мужчину приговорили к двум годам колонии-поселения. Приговор в законную силу еще не вступил. Свою вину и причастность к вменяемому ему преступлению Юрий С. отрицает. В Пермский краевой суд он направил апелляционную жалобу.

Александр Соснин
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