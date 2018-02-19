01:29 19 февраля 2018 0

Потолки здания могут обрушиться в любой момент Фото: Дмитрий Матвеев, Instagram

Пациенты пермского микрорайона Лёвшино вынуждены будут временно посещать специалистов по другим адресам — их поликлиника на улице Домостроительной оказалась закрыта: помещение признано опасным. Сейчас краевой минздрав занять поиском подходящего здания, где можно было бы разместить учреждение здравоохранения.

Как сообщил министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев, поликлиника закрыта для безопасности пациентов. «Здание старое, 30-х годов постройки, аварийное и непригодное для дальнейшей эксплуатации, — написал глава регионального минздрава у себя на странице в Instagram. — Поэтому поликлинику пришлось закрыть в срочном порядке, чтобы никто не пострадал».

Сейчас, по словам министра, прорабатываются три варианта выхода из сложившейся ситуации. Ближайшие пару месяцев старое здание будет обследовано специалистами и эксперты сделают вывод, имеет ли смысл делать ремонт и не проще ли будет поликлинику снести. Одновременно с этим ведется поиск свободных помещений, в которых можно было бы разместить специалистов учреждения. Кроме того, рассматривается вариант с помещением на улице Лобачевского, 26, в здании бывшего пищеблока.

Глава Минздрава признал, что в плане на ближайшие три года строительства новых зданий под «взрослую» поликлинику в Лёвшино не предусмотрено, но ведется строительство детской. «В любом случае, жителей без поликлинической помощи мы точно не оставим», — отметил Дмитрий Матвеев.

1/3 Фото: Дмитрий Матвеев, Instagram

Между тем, на сайте уполномоченного по правам человека в Пермском крае уже были размещены адреса, по которым специалисты ведут прием граждан, закрепленных за «опасной» поликлиникой. Так, пульмонолог, гастроэнтеролог, офтальмолог ведут прием в поликлинике на улице Бушмакина, 17, отолоринголог и уролог — на Качканарской, 47. Там же организован прием врачей-терапевтов для участков № 1, 2, 3.

Жители участков № 4, 5, 6, 7, 18 смогут побывать на приеме терапевта в поликлинике на улице Мозырьской, 34. Там же ежедневно ведут прием врачи хирург, дерматолог, онколог, работает рентгенологический кабинет и кабинет эндоскопии. В обеих поликлиниках организована работа кабинета функциональной диагностики (ЭКГ, спирография), кабинета доврачебного приема, процедурного, прививочного, кабинета выдачи справок.