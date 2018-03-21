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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Москвы
00:15  21 марта 2018 0

Аналитики предрекли новые санкции против России из-за отравления Скрипаля

День Государственного флага. Москва, флаг россии, мид россии, триколор, шествие
Из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля может пострадать российская экономикаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Напряженность между Россией и Великобританией из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля может неблагополучно отразиться на российской экономике, так как это приведет к новым санкциям со стороны Запада. Об этом сообщается в аналитическом материале Moody’s Investors Service.

В последние дни реакция российской стороны предполагает, что ослабление напряженности между странами пока является затруднительным этапом. Эта ситуация, по мнению аналитиков, еще сильней отчуждает Россию от Запада и негативно влияет на приток капитала и технологий, который нужен РФ для решения долгосрочных задач по росту экономики.

«Тем не менее аппетит к дополнительным санкциям в ЕС кажется ограниченным, и двусторонние санкции, если они будут вводиться властями США или Великобритании, скорее, будут менее эффективны», — приводит ТАСС цитату из доклада Moody’s.

Напомним, 4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии в Солсбери. Сейчас они находятся в коме. Британские власти обвинили Россию в причастности к инциденту, но каких-либо доказательств не представили. Тем не менее, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. В качестве ответа Москва выслала 23 сотрудника британского посольства.

Александр Черноскутов
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