В Пермском крае школьников могут начать обучать самообороне по израильской системе гражданской самообороны «крав-мага» (контактный бой) и ее детского варианта «тай-крав». Краевой министр территориальной безопасности Андрей Ковтун поддержал идею учить школьников и учителей защищаться, и сейчас его ведомство изучает дополнительную информацию о предложенной системе.
Потребность в обучении детей и учителей возникла после январской резни в одной из школ Перми. С инициативой внедрить именно «крав-магу» выступил Пермский региональный правозащитный центр. Они предложили ввести технику защиты в школьную программу ОБЖ.
В качестве основного варианта было предложено начать с подготовки школьной сети инструкторов по самообороне из числа преподавателей ОБЖ и физкультуры, сообщает пресс-служба Пермского регионального правозащитного центра. Также была озвучена возможность провести на волонтерской основе первые занятия для пермских школьников силами местной Федерации детской самообороны тай-крав и Центра контактного боя крав-мага в Перми. Сообщается, что в ближайшее время вопросы будут обсуждаться с краевым министерством образования и науки.
«Крав-мага» и «тай-крав» не относятся к единоборствам, рукопашному бою или спорту. Это доступная при любой физической подготовке система самообороны, основанная на использовании инстинктов, психологии, уязвимых мест нападающего и подручных средств. Используется в Израиле на государственном уровне.