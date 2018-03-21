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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Пермского края
20:55  21 марта 2018 0

Пермских школьников научат защищаться по израильской системе самообороны. ВИДЕО

ВЫБОРЫ 2018. Проверка доступности избирательных участков Челябинска для инвалидов, избирательный участок, портфель, школа, школьники, тик, желтая линия, ступени к знаниям, школа 129
Вопрос стал актуальным после нападения в пермской школеФото: Вадим Ахметов © URA.RU (архивное фото)
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Кровавая поножовщина в пермской школе
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В Пермском крае школьников могут начать обучать самообороне по израильской системе гражданской самообороны «крав-мага» (контактный бой) и ее детского варианта «тай-крав». Краевой министр территориальной безопасности Андрей Ковтун поддержал идею учить школьников и учителей защищаться, и сейчас его ведомство изучает дополнительную информацию о предложенной системе.

Потребность в обучении детей и учителей возникла после январской резни в одной из школ Перми. С инициативой внедрить именно «крав-магу» выступил Пермский региональный правозащитный центр. Они предложили ввести технику защиты в школьную программу ОБЖ.

В качестве основного варианта было предложено начать с подготовки школьной сети инструкторов по самообороне из числа преподавателей ОБЖ и физкультуры, сообщает пресс-служба Пермского регионального правозащитного центра. Также была озвучена возможность провести на волонтерской основе первые занятия для пермских школьников силами местной Федерации детской самообороны тай-крав и Центра контактного боя крав-мага в Перми. Сообщается, что в ближайшее время вопросы будут обсуждаться с краевым министерством образования и науки.

«Крав-мага» и «тай-крав» не относятся к единоборствам, рукопашному бою или спорту. Это доступная при любой физической подготовке система самообороны, основанная на использовании инстинктов, психологии, уязвимых мест нападающего и подручных средств. Используется в Израиле на государственном уровне.

Семен Гринберг
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