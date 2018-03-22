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22 марта 2018
21 марта 2018
Главные новости Челябинской области
16:33  22 марта 2018 0

Скандал! Челябинские депутаты отклонили отчет о коллеге, «крышевавшем» рынки

Советский район совет депутатов. Челябинск., шумаков сергей
Сергей Шумаков вновь сбежал от депутатовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На заседании комиссии по бюджету и налогам гордумы Челябинска 22 марта, в четверг, депутаты отказались принять отчет аудитора контрольно-счетной палаты города. Ревизор докладывал об итогах проверки муниципального автономного учреждения (МАУ) «Культурные традиции». Выяснилось, что нарушений много, однако официальных подтверждений мало.

Ревизор подтвердил, что в момент ликвидации МАУ депутат думы, директор Сергей Шумаков уничтожил финансовые документы вместо того, чтобы передать их в архив. «Такой отчет мы принять не могли», — сообщил «URA.RU» председатель комиссии депутат Дмитрий Довженко. Сам Шумаков, как и на предыдущей комиссии, где его ждали с отчетом по работе МАУ, не явился. Для комментариев депутат недоступен.

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Депутат Сергей Шумаков в течение 2016 и первого полугодия 2017 года возглавлял МАУ, которое создавались для организации ярмарок, торгово-выставочных площадок, сдачи в аренду имущества, организации стоянок, парковок и других объектов. Уже при работе МАУ были выявлены нарушения. В Челябинске говорили о бесконтрольных сборах с торговцев, неучтенных финансах и о переделе сфер влияния в уличной торговле с участием криминалитета. По мнению предпринимателей, индульгенцию получили павильоны, чьими арендаторами являются несколько сетей по продаже хлеба, колбасы и воды. Неформально их собственником через аффиллированных лиц считают Сергея Шумакова.

Власти приняли решение закрыть «Культурные традиции». После чего Шумаков все документы уничтожил, сославшись на незнание нормативов. Этой историей сейчас занимаются правоохранительные органы, но уголовное дело в отношении Шумакова пока не возбуждено. Добавим, что Сергей Шумаков недавно стал участником другой скандальной истории, связанной с участием в пьяной драке.

Альбина Золотухина
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