Прокуратура Курчатовского района отменила решение отдела МВД, не усмотревшего состава преступления в спорном демонтаже четырех павильонов местной предпринимательницы Анастасии Тумановой. Материалы возвращены в полицию для проведения дополнительной проверки, сообщил «URA.RU» юрист коммерсантки Оксана Мишарина.
Инцидент, после которого Туманова написала заявление в полицию, произошел в ноябре. В 4 часа ночи сотрудники МКУ «Городская среда» демонтировали четыре ее киоска и увезли вместе с товаром. Предпринимательница утром обнаружила пропажу: оказалось, что киоски переместили на стоянку. По словам коммерсантки, ей частично вернули товар, а киоски не дают забрать до сих пор. Поэтому она написала в полицию заявление с требованием возбудить уголовное дело по ст. 158 УК РФ (тайное хищение имущества).
Директором МКУ «Городская среда» является депутат Советского райсовета Челябинска Сергей Шумаков. Он возглавляет комиссию по местному самоуправлению, регламенту и этике. Туманова полагает, что Шумаков применяет двойные стандарты — демонтирует одни киоски и не трогает соседние, установленные на тех же основаниях. В связи с этим предприниматели считают, что индульгенцию получили павильоны, чьими арендаторами являются несколько сетей по продаже хлеба, колбасы и воды. А неформально их собственником через аффиллированных лиц якобы является сам Сергей Шумаков.
Один из предпринимателей на условиях анонимности и опасаясь мести, предположил, что «под крылом» Шумакова может быть от 200 до 300 киосков, каждый из которых платит 10-20 тыс. рублей в месяц. Дескать, поэтому «Городская среда» обходит их стороной, а под предлогом наведения порядка увозят соседние павильоны. Коммерсанты составляют список таких киосков, чтобы передать его в мэрию и правоохранительные органы.