01:01 23 марта 2018 0

На подготовку законопроекта у Вячеслава Вегнера остался один день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер намерен внести на рассмотрение коллег альтернативный законопроект о выборах мэра Екатеринбурга. По словам депутата, все, что ранее говорилось политиками по данному вопросу, оказалось не более, чем «белым шумом».

«Завтра возьму на себя всю ответственность за ситуацию и внесу альтернативный законопроект», — написал Вячеслав Вегнер на своей странице в сети Facebook. Депутат пояснил свои намерения: за несколько лет никто не сделал конкретных шагов по данному вопросу — ни действующий мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, ни инициативная группа депутатов из Екатеринбургской городской думы.

«Часть ЕГД в комарином писке зашлась и заявила о написании письма в ЗССО, правда пар в гудок ушел. Действующий мэр приоткрыв, как Гоголевский Вий свой глаз, с помощью любителя денег и пиндосов предателя Киселева, изрёк, что сам письмо напишет о сохранении выборов, — возмущается депутат. — У меня вопрос ко всем: — Вы зачем народ дурите? Ведь знаете, что белый шум это, не более того. Если уж действительно хотели что-то сделать, что вам мешало проявить раньше год, два или три назад законодательную инициативу и внести законопроект в ЗССО».

Между тем, существуют серьезные опасения в том, что с подачей документа депутат может не успеть: как выяснилось, 23 марта — последний день, «могут заволокитить», а законопроект надо еще успеть подготовить.

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Вячеслав Михайлович пояснил свое решение тем, что не увидел никакой работы по данному вопросу: «Я, честно говоря, думал, что есть еще оппозиция, которая за выборы, но так никто и не решился. Одни разговоры на камеру. Поэтому и решил сам внести».

Отметим, нынешний глава Екатеринбурга — председатель гордумы Евгений Ройзман был избран на общегородских выборах в 2013 году. Как писало «URA.RU», следующий глава областного центра будет избран по так называемой «советской» схеме — на заседании городской думы из числа представленных спецкомиссией кандидатов. Выборы главы города по новой схеме проведет следующий состав городской думы, который будет избран в сентябре 2018 года.