Сегодня, 22 марта, утром в Законодательное собрание Свердловской области будут внесены поправки к региональному Избирательному кодексу и закону «Об избрании органов местного самоуправления». Они согласованы в администрации президента РФ и предусматривают изменение принципов формирования органов власти в Екатеринбурге.
Главная новация — отмена всенародных выборов мэра. Предполагается, что следующий глава областного центра будет избран по так называемой «советской» схеме — на заседании городской думы из числа представленных спецкомиссией кандидатов. Помимо этого, уменьшается число депутатов городской думы, избираемых по партийным спискам с 18 до 10 человек.
Предполагается, что 27 марта проекты обсудят члены профильного комитета Заксобрания по законодательству. 3 апреля они будут приняты сразу в трех чтениях на пленарном заседании Заксобрания. До середины апреля закон будет подписан губернатором и вступит в силу. После этого Екатеринбургская городская дума должна назначить публичные слушания по вопросу о внесении соответствующих поправок в Устав города.
На майском заседании депутатам гордумы предложат проголосовать за корректировку Устава и утвердить новую нарезку одномандатных округов.
Выборы главы города по новой схеме проведет следующий состав городской думы, который будет избран в сентябре 2018 года.
Нынешний глава города — председатель гордумы Евгений Ройзман был избран на общегородских выборах в 2013 году.