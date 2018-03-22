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22 марта 2018
21 марта 2018
Главные новости Свердловской области
01:08  22 марта 2018 0

Решено: в Екатеринбурге будут отменены прямые выборы мэра. Документы оформят сегодня, пока город спит

Первый рабочий день 2014 года. Мэрия. Администрация губернатора. Екатеринбург, коридор
Председатель гордумы (его кабинет на фото вдали) больше не будет избираться горожанамиФото: Александр Константинов © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы депутатов Екатеринбургской городской думы 2018
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Сегодня, 22 марта, утром в Законодательное собрание Свердловской области будут внесены поправки к региональному Избирательному кодексу и закону «Об избрании органов местного самоуправления». Они согласованы в администрации президента РФ и предусматривают изменение принципов формирования органов власти в Екатеринбурге.

Главная новация — отмена всенародных выборов мэра. Предполагается, что следующий глава областного центра будет избран по так называемой «советской» схеме — на заседании городской думы из числа представленных спецкомиссией кандидатов. Помимо этого, уменьшается число депутатов городской думы, избираемых по партийным спискам с 18 до 10 человек.

Предполагается, что 27 марта проекты обсудят члены профильного комитета Заксобрания по законодательству. 3 апреля они будут приняты сразу в трех чтениях на пленарном заседании Заксобрания. До середины апреля закон будет подписан губернатором и вступит в силу. После этого Екатеринбургская городская дума должна назначить публичные слушания по вопросу о внесении соответствующих поправок в Устав города.

На майском заседании депутатам гордумы предложат проголосовать за корректировку Устава и утвердить новую нарезку одномандатных округов.

Выборы главы города по новой схеме проведет следующий состав городской думы, который будет избран в сентябре 2018 года.

Нынешний глава города — председатель гордумы Евгений Ройзман был избран на общегородских выборах в 2013 году.

Константин Джултаев
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