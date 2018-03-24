Волочкова показала обнаженное фото из бани. ФОТО

Анастасия Волочкова продолжает эпатировать публику своими снимками. В этот раз балерина выложила фото, сделанное в бане.
«Пятница! Наконец-то время отмыться и очиститься в русской бане», — написала дива на личной страничке в Instagram и выложила снимок, ради которого полностью обнажилась и прикрылась лишь веником для бани. Фото вызвало шквал эмоций у подписчиков. Мнения пользователей разделились.
Часть подписчиков негативно оценила выходку балерины. «Настя здесь на курицу для супа похожа», «Умом тронулась в старости лет», «Опять голышом», «Ох, отмыться тебе уже никогда не удастся! Как говорили наши бабушки „береги честь с молоду“! Уважаемых людей в твоём возрасте по отчеству величают, а ты для всей страны в сорок два Настька», — возмущались комментаторы. Некоторые даже посоветовали Волочковой посетить музей: «Насть, своди себя в Третьяковку! Интерьерчик на фото сменишь, сама приобщишься к искусству, мы полюбуемся».
Однако нашлись и те, кто высоко оценил фотографии балерины. «Анастасия просто богиня», «Я бы попарил Настю», «Молодец, не кого не боится и не слушает пусть злятся и сплетничают от злости, а ты прелесть», — написали восхищенные поклонники (орфография и стиль комментаторов сохранены). Объединило всех подписчиков дивы восхищение авторским дизайном парной.