Опубликован список самых желанных мест работы

22:45 26 марта 2018 0

В США предпочитают интернет-технологии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Популярный в США ресурс по поиску работы выяснил предпочтения американцев относительно компаний, в которые они хотели бы трудоустроиться. Наиболее востребованными оказался сектор интернет-технологий.

Самой престижной, по мнению американцев, является работа в Amazon. Там, считают они, проще всего сделать карьеру, сообщает «Ридус» со ссылкой на исследование LinkedIn.

В тройке лидеров оказались также Alphabet (Google) и Facebook. В топ-10 вошли Apple, Tesla и The Walt Disney Company, а замыкает десятку лучших работодателей компания Netflix.