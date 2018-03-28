Из-за «разгона» депутатов в Пермском крае пройдут новые выборы

14:39 28 марта 2018 0

«Забывчивым» пермским депутатам больше не оставляют шанса исправить декларации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Прикамье прокуратура вновь добилась лишения мандатов депутатов, скрывших доходы. В ведомстве журналисту «URA.RU» пояснили, что в последнее время провинившимся народным избранникам не оставляют шанса исправить декларации и и отправляют их в отставку.

Краевая прокуратура официально сообщила, что в Александровске досрочно были прекращены полномочия трех депутатов, нарушивших антикоррупционное законодательство. Выяснилось, что народные избранники не задекларировали доходы за 2016 год на сумму более 100 тысяч рублей. Сначала прокурор города внес представление для решения вопроса о лишении парламентариев мандатов. Гордума в ответ отказалась «увольнять» депутатов и дала им возможность в течение четырех месяцев внести уточненные сведения о доходах. Тогда прокурор обратился в суд и выиграл дело.

Ситуация примечательна тем, что в 2016 году возникла подобная громкая история в Пермском районе, но закончилась она иначе. Недостоверные либо неполные сведения о доходах были выявлены в декларациях 10 из 18 депутатов Земского собрания. Но никого в итоге не лишили мандата. Прокуратура лишь направила в парламент письмо, потребовала дополнить информацию и не допускать впредь подобных нарушений.

В пресс-службе краевой прокуратуры «URA.RU» пояснили: в последнее время практика такова, что надзорное ведомство добивается сложения полномочий депутатов, допустивших нарушения антикоррупционного законодательства. Чтобы проанализировать, почему в Пермском районе итог был иным и как изменилось законодательство, журналисту предложили направить официальный запрос в прокуратуру.

Глава города и председатель Думы Андрей Марков отмечает, что оспаривать решение суда вряд ли имеет смысл — есть случаи, когда разбирательства доходили до Верховного суда, но все равно парламентариев лишали мандатов. «В нашем случае депутаты исправили декларации и дополнили сведения. Но суд принял такое решение и признал бездействие Думы. Видимо, осенью будут довыборы», — говорит мэр.

Наиболее интересная история лишения мандата в Прикамье случилась летом 2016 года. Тогда за формальное нарушение антикоррупционного законодательства поплатился известный оппозиционер Георгий Шабанов, председатель ТОС «Троица» и депутат-эсер Сылвенского сельского поселения. Оказалось, что политик в справке о доходах забыл упомянуть несовершеннолетнего ребенка, который теоретически мог иметь какой-то доход. Причем это стало известно благодаря доносу коллеги Шабанова.

В итоге было предложено лишить эсера депутатских полномочий, но идею поддержали семь из 15 народных избранников — голосов не хватило. Шабанов подал справку о нулевых доходах сына. Но тогда коллеги объявили, что документ поступил с опозданием. Со второй попытки общественника-оппозиционера все же лишили мандата.