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28 марта 2018
Главные новости Москвы
22:56  28 марта 2018 0

Легендарный кемеровчанин, споривший с вице-губернатором, рассказал о лжи и провокациях на митинге. ВИДЕО

Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ
Вдовец рассказал, что народ специально «подогревают» лживой информациейФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший на пожаре в ТРК «Зимняя вишня» жену, сестру и троих несовершеннолетних детей, рассказал о том, что на прошедшем после трагедии митинге были провокаторы. В частности, они кричали про большее, чем есть на самом деле, количество жертв.

«Однозначно на этой трагедии хотят что-то сделать такое…у нас нет какой-то цели… перевороты, свергать… Мы хотим добиться истины, — сказал мужчина на прямой линии со студией передачи „Пусть говорят“ на „Первом канале“. — Сообщают, что меня уже нет. Что я не выдержал. Это не так. Просто меня нет в эфире, потому что поступает очень много противоречивой информации. Идут действительно вбросы. Однозначно, нас разогревают».

Востриков также выразил благодарность вице-губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву, который накануне встал на колени перед митингующими и попросил у них прощения. Вдовец отметил, что сейчас замгубернатора работает с родственниками погибших и, по сути, «всем руководит».

Между тем ранее Цивилев во время митинга обвинил Вострикова в пиаре. Потерявший семью мужчина сказал в микрофон, что «к народу относятся как к скоту». «Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?» — ответил ему вице-губернатор. «На каком горе? У меня семья погибла», — ответил Востриков.

На митинге 27 марта собрались более пяти тысяч человек, которые потребовали, чтобы власти рассказали правду о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Сегодня президент России Владимир Путин поручил главе Следственного комитета Александру Бастрыкину провести тщательное расследование и отработать все версии произошедшего.

Семен Гринберг
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