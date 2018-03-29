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Главные новости Пермского края
15:46  29 марта 2018 0

В соцсети заблокировали паблик, где обвинили в коррупции пермскую школу

Соцсети и мессенджеры. Сургут, вконтакте, соцсети, вк, vk, vkontakte
Конфликт между школой и администратором в соцсети набирает новые оборотыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Орджоникидзевском районном суде начали рассматривать дело против администратора группы в соцсети, обвинившего руководство пермской вечерней школы №16 в коррупции. Еще одним «нападением» на себя со стороны учебного заведения ответчик считает блокировку своего ресурса.

Конфликт между МБОУ «ВСОШ №16» и ее бывшим учеником Алексеем Цепелевым начался в декабре 2017 года. Тогда молодой человек разместил в группе «Подслушано Гайва», где он является администратором, негативный пост, касающийся происходящего в учебном заведении. После чего руководство школы обратилось в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Перед началом судебного процесса, по словам Цепелева, его паблик был заблокирован. Хотя официально причиной блокировки стало нарушение правил публикации коммерческих объявлений, администратор подозревает, что это произошло из-за атак со стороны истца. «Я давно работаю в этой сфере и точно знаю, что правил не нарушал», — заявил в беседе с «URA.RU» Алексей Цепелев. В свою очередь, в самой школе эти обвинения бывшего ученика называют бессмысленными.

Сегодня, 29 марта, должно состояться первое заседание по данному делу. По словам Цепелева, в качестве доказательств он предоставит суду аудио- и видеозаписи, а также расскажет о других вопиющих случаях в учебном заведении.

Александр Соснин
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