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30 марта 2018
14:47  03 апреля 2018 7

Судмедэкспертов ХМАО подозревают в краже миллиона рублей из регионального бюджета. Инсайд «URA.RU»

Интервью с руководителем следственного управления СКР по ХМАО-Югре Ахмедзяновым Анваром. Ханты-Мансийск, Ахмедзянов Анвар
Югорские следователи возбудили уголовное дело против югорских судмедэкспертовФото: Александр Кулаковский © URA.RU

«URA.RU» выяснило подробности громкого скандала в югорском Бюро судебной медицинской экспертизы, после которого начальник организации ушел в отпуск, а его заместители стали подозреваемыми в уголовном деле. По версии следствия, заместитель начальника ведомства по экономическим вопросам Лилия Кияницына в составе группы лиц похитила из регионального бюджета около 1 млн рублей. Об этом 3 марта изданию рассказал источник в правоохранительных органах.

«В рамках государственного контракта на ремонт здания Бюро в Ханты-Мансийске Кияпицина, по предварительному сговору с группой лиц, а также с заместителем начальника по хозяйственным вопросом Бюро Фаритом Мурзагильдиным Лилия Кияницына совершила хищения более чем 1 млн рублей из регионального бюджета. Еще одним фигурантом уголовного дела является индивидуальный предприниматель Виктор Носков, который выступил подрядчиком ремонтных работ», — комментирует инсайдер агентства.

Также собеседник добавил, что в рамках уголовного дела вскрылись факты других служебных преступлений, совершенных сотрудниками судмедэкспертизы. Однако суд отказал следователям в аресте подозреваемых и отправил их под домашний арест. «Кроме хищений, подозреваемые активно занимались взяточничеством и другими должностными преступлениями. Весь круг подозреваемых еще не известен, а в уголовном деле много неустановленных лиц. Также у силовиков есть много вопросов к руководителю ведомства, который подозрительно быстро ушел в отпуск», — добавляет инсайдер.

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Узнать официальную позицию Бюро судмедэкспертизы на момент публикации материала не удалось. В приемной начальника Сергея Чиркова не ответили на звонки агентства.

Как ранее сообщало «URA.RU», это не первый громкий скандал в югорском Бюро судмедэкспертизы. Заведующего окружным бюро Алексея Алеева обвинили в вымогательстве денежных средств у родственников погибших. Якобы он требовал деньги за гарантированные законом бесплатные процедуры. Также Алееву приписывали создание незаконного похоронного бизнеса и продажу ритуальных принадлежностей прямо в городском морге.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
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