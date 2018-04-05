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05 апреля 2018
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Главные новости Свердловской области
08:43  05 апреля 2018 0

Уральский исследователь нашел секретный аэродром у перевала Дятлова. ФОТО, ВИДЕО

Взлетно-посадочная полоса находится в 46 километрах от перевалаGoogle Earth, скриншот
новость из сюжета:
Тайна перевала Дятлова
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Исследователь-любитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил недалеко от перевала Дятлова заброшенный военный аэродром. Информация о взлетно-посадочной полосе поступала от туристов с 2016 года. Позже эти данные подтвердил главный исследователь загадки перевала Юрий Кунцевич, однако координат не предоставил.

Дегтерев рассказал «URA.RU», что ему удалось отыскать следы загадочного аэродрома. «Он находится на склоне горы, в 46 километрах на северо-восток от перевала Дятлова. Это если идти на перевал со стороны Перми», — пояснил исследователь. Он добавил, что аэродром можно найти на спутниковых фотографиях по координатам 62.172418°, 59.429707°.

По мнению Дегтерева, полоса явно бетонированная
Google Earth, скриншот

«Сама полоса длиной около 100 метров, шириной семь метров. Раньше она была длинней, но сейчас ее „разрезало“ на две части. Есть так же останки посадочного знака, если я не ошибаюсь. Даже какой-то разбитый ангар рядом с полосой. Каких-то других останков зданий там не видно. Но сама полоса, явно бетонированная», — отметил Дегтерев. Исследователь пояснил, что, по мнению его коллеги Юрия Кунцевича — этот аэродром построили немцы, однако сам Дегтерев не уверен в этой версии. По его словам, сложно представить, чтобы немцы могли возвести в таком глубоком русском тылу основательные сооружения. Однако исследователь полностью не отметает немецкое происхождение аэродрома.

Google Earth, скриншот
Google Earth, скриншот

Тагильчанин много лет занимается раскрытием тайны перевала Дятлова. Ранее он заявлял, что жертвами горы Отортен стали не девять, а 11 человек. Тело одного из них, засыпанное снегом, Дегтерев разглядел на снимках участников похода. Исследователь уверен, что всю группу погубил идол манси. Оскверненную святыню свердловчанин также разглядел на архивных фотографиях. «Кто-то не вынес надругательства», — подчеркнул Дегтерев.

Иван Шестак
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