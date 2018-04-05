Комарова пригласила федерального министра в Югру

Губернатор Югры Наталья Комарова и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провели рабочую встречу, где обсудили реализацию национального нефтяного проекта. Об этом «URA.RU» сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.
Речь шла о нацпроекте «Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты». Обсуждалась возможность заключения меморандума между Минпромом, правительством Югры и ПАО «Газпром нефть» — нефтяная компания в этом соглашении выступит в роли индустриального партнера предприятий, которые производят отечественное оборудования для добычи трудноизвлекаемой нефти.
Как ранее сообщало «URA.RU», правительство Югры и «Газпром нефть» заключили соглашение о создании в округе технологического центра «Бажен». Там будут использоваться новые технологии, полигоном для испытания передового оборудования станет Красноленинское месторождение.
Губернатор Югры также лично пригласила министра Мантурова на предстоящий Югорский промышленный форум. Там обсудят стратегию развитию округа, диверсификацию региональной экономики и новые производства. Это крупнейшая окружная площадка для взаимодействия власти и бизнеса. Добавим, форум стартует 10 апреля.