В Прикамье предлагают снизить налоги для спорта, туризма и IT-сферы

14:45 09 апреля 2018 0

Налог для спорта и компьютерных технологий могут снизить в шесть раз Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Для пермских предпринимателей, работающих в спортивной отрасли или занимающихся компьютерными технологиями, налоговую ставку могут снизить до 1%, для туризма — до 4%. По словам автора законопроекта, документ уже видел губернатор Пермского края Максим Решетников.

Как рассказал «URA.RU» член Молодежного парламента при Законодательном собрании Пермского края Илья Демин, разработавший первоначальный вариант законопроекта, необходимо уменьшить миграцию бизнеса в регионе и создать благоприятные условия для предпринимателей — снизить налоговую нагрузку. В частности, Демин предлагает следующий принцип: если объект налогообложения работает по схеме «доходы минус расходы», то для разработчиков компьютерных технологий и спортивных предпринимателей ставка должна быть снижена с 15% до 5%, для туризма — с 15% до 10%, если объект налогообложения работает по схеме «доходы», то для спорта и IT-технологий необходимо понизить ставку с 6% до 1%, для туризма — с 6% до 4%.

В других регионах уже давно действуют аналогичные законы по пониженной налоговой ставке для социально значимых направлений. По мнению Демина, из-за этого пермские предприниматели покидают родной регион и работают там, где выгоднее.

Законопроект прошел первое чтение в региональном молодежном парламенте, а также размещен на интернет-площадке «Российская общественная инициатива». Кроме того, по словам Демина, с данным законопроектом уже ознакомился губернатор и дал документу положительную оценку. Автор видит два варианта развития событий: либо законопроект будет внесен в Законодательное собрание через Молодежный парламент после принятия его там во втором чтении, либо будет инициирован главой региона.