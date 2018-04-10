Россияне попросили Дурова предоставить ФСБ доступ к переписке пользователей Telegram

01:59 10 апреля 2018 0

Авторы петиции сочли требование ФСБ разумными Фото: Анна Майорова © URA.RU

В минувшую пятницу, 6 апреля, на портале Change.org была зарегистрирована петиция, которая призывает основателя мессенджера Telegram Павла Дурова договориться с ФСБ, чтобы избежать блокировки сервиса.

По мнению авторов петиции, категоричная позиция Дурова, которую он занял в споре со спецслужбами, может привести к блокировке мессенджера, к которому привыкли россияне. Выходом из сложившейся ситуации является компромисс между основателем Telegram и ФСБ, которая потребовала предоставить ключи для расшифровки сообщений. При этом, как отмечается, жесткая позиция силовиков объяснима: «Наша страна не раз становилась жертвой террористических атак, поэтому требования тут могут показаться более жесткими, чем в других странах», пишет «Газета.ру». За три дня петицию подписали только 57 человек.

Ранее бывший партнер Дурова Антон Розенберг предсказал дальнейшую судьбу популярного мессенджера. Он отметил, что власти в действительности хотят наладить отношения с Telegram и добиться от него исполнения законов РФ. Если же дело дойдет до блокировки, то самый простой способ достичь этого — внести в список на блокировку несколько доменов сервиса. Напомним, Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера Telegram. Заявление подали в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничить доступ на территории России.