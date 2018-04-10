17:59 10 апреля 2018 0

Эксперты советуют с крайней осторожностью покупать дешевые квартиры ФОТО: сайт «Мир квартир»

Самая дешевая квартира России продается в Копейске Челябинской области. Согласно рейтингу, подготовленному аналитиками компании «Мир Квартир», стоимость однушки составляет всего 100 050 рублей, а площадь — 30 квадратных метров.

На второе место по минимальной стоимости авторы рейтинга поставили однокомнатную квартиру в селе Белозерское (Курганская область). Здесь житель готов продать 24 квадратных метра жилья за 120 тысяч рублей. На третьем месте однушка из Челябинска — 33 квадратных метра и 130 тысяч рублей.

Четвертое по дешевизне место у двухкомнатной квартиры в Кохме Ивановской области площадью 47 квадратных метров за 140 тысяч рублей. На пятом — снова однушка в Курганской области, только теперь в Лещево-Замарево. За 180 тысяч рублей продавец готов избавиться от 35 квадратных метров.

Гендиректор «Мира Квартир» Павел Луценко заметил, что при покупке квартир по таким низким ценам нужно тщательно изучать ситуацию. «Самые дешевые квартиры продаются вдали от крупных городов, в поселках и деревнях, часто в 1−2-этажных бараках, кирпичных и даже деревянных. В них часто нет не только современного ремонта, но и обычных городских удобств, в некоторых „квартирах“ печное отопление», — сказал Луценко.

Самая дешевая квартира страны в Копейске Фото: «Мир квартир»

Квартира, занявшая по дешевизне второе место, находится в этом доме Фото: «Мир Квартир»