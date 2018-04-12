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12 апреля 2018
11 апреля 2018
07:53  12 апреля 2018 0

Сайты компаний Дерипаски и Вексельберга перестали работать

Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, технологии, взлом, айтишник, информационная безопасность, компьютерный вирус, хакерская атака, ddos атака, компьютерные сети
Сайты российских компаний не открываются третий деньФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Сайты компаний, принадлежащих главным фигурантам санкционного списка США — Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу — в последние дни работают с перебоями. При попытке зайти по адресам сообщается, что большинство ресурсов находятся на реконструкции.

В данный момент не работают сайты агрохолдинга «Кубань», компаний «Базовый элемент», «Русские машины», EN+, группы ГАЗ. Интернет-ресурс компании «Русал» доступен в ограниченном режиме. Также сейчас невозможно зайти на сайт «Реновы» — renova.ru, сообщают «Ведомости».

Как напоминает «Национальная служба новостей», 9 апреля «Русал» был внесен Минфином США в санкционный список, после чего акции компании рухнули на 45%. Владелец «Русала» Олег Дерипаска позже заявил, что компания может объявить технический дефолт. Также выяснилось, что предприятия, входящие в структуры алюминиевого гиганта, начали получать от «Русала» уведомления о прекращении сотрудничества.

Сергей Макеев
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