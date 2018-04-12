Сайты компаний Дерипаски и Вексельберга перестали работать

07:53 12 апреля 2018 0

Сайты российских компаний не открываются третий день Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сайты компаний, принадлежащих главным фигурантам санкционного списка США — Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу — в последние дни работают с перебоями. При попытке зайти по адресам сообщается, что большинство ресурсов находятся на реконструкции.

В данный момент не работают сайты агрохолдинга «Кубань», компаний «Базовый элемент», «Русские машины», EN+, группы ГАЗ. Интернет-ресурс компании «Русал» доступен в ограниченном режиме. Также сейчас невозможно зайти на сайт «Реновы» — renova.ru, сообщают «Ведомости».

Как напоминает «Национальная служба новостей», 9 апреля «Русал» был внесен Минфином США в санкционный список, после чего акции компании рухнули на 45%. Владелец «Русала» Олег Дерипаска позже заявил, что компания может объявить технический дефолт. Также выяснилось, что предприятия, входящие в структуры алюминиевого гиганта, начали получать от «Русала» уведомления о прекращении сотрудничества.