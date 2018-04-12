{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 64,06
Динамика за 2 недели
Евро 79,28
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 апреля 2018
12:58  12 апреля 2018 0

Журналисты Кашин и Плющев обратились в ЕСПЧ по поводу блокировки Telegram

В ближайшие недели в Страсбург уйдут жалобы еще сорока пользователей TelegramФото: Wikipedia
новость из сюжета:
Telegram в России пытаются заблокировать
все новости сюжета

Журналисты Олег Кашин и Александр Плющев обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за возможной блокировки мессенджера Telegram. Об этом сообщил юрист Дамир Гайнутдинов, который представляет интересы компании в ЕСПЧ.

По мнению журналистов, законодательство о контроле интернет-переписки нарушает их право на уважение частной и семейной жизни, гарантированное восьмой статьей Конвенции о защите прав человека, передает газета «Ведомости». Кашин и Плющев считают, что их профессиональной деятельности угрожает получение ФСБ неограниченного доступа к переписке пользователей и возможная блокировка мессенджера из-за отказа Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования.

Компания Telegram Messenger уже направила жалобу в ЕСПЧ на решение Мещанского суда, оштрафовавшего ее за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, — она апеллирует к 10-й статье конвенции, гарантирующей право свободно распространять информацию без вмешательства властей и независимо от государственных границ. Юрист Саркис Дарбинян также рассказал, что в ближайшие недели в Страсбург уйдут жалобы еще сорока пользователей Telegram.

Напомним, что 6 апреля Роскомнадзор обратился в суд, после того как руководство Telegram отказалось предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей органам безопасности. Представители мессенджера заявили, что требования надзорного ведомства невозможно выполнить по техническим причинам.

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров