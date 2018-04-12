Журналисты Кашин и Плющев обратились в ЕСПЧ по поводу блокировки Telegram

Журналисты Олег Кашин и Александр Плющев обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за возможной блокировки мессенджера Telegram. Об этом сообщил юрист Дамир Гайнутдинов, который представляет интересы компании в ЕСПЧ.
По мнению журналистов, законодательство о контроле интернет-переписки нарушает их право на уважение частной и семейной жизни, гарантированное восьмой статьей Конвенции о защите прав человека, передает газета «Ведомости». Кашин и Плющев считают, что их профессиональной деятельности угрожает получение ФСБ неограниченного доступа к переписке пользователей и возможная блокировка мессенджера из-за отказа Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования.
Компания Telegram Messenger уже направила жалобу в ЕСПЧ на решение Мещанского суда, оштрафовавшего ее за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, — она апеллирует к 10-й статье конвенции, гарантирующей право свободно распространять информацию без вмешательства властей и независимо от государственных границ. Юрист Саркис Дарбинян также рассказал, что в ближайшие недели в Страсбург уйдут жалобы еще сорока пользователей Telegram.
Напомним, что 6 апреля Роскомнадзор обратился в суд, после того как руководство Telegram отказалось предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей органам безопасности. Представители мессенджера заявили, что требования надзорного ведомства невозможно выполнить по техническим причинам.