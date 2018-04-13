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Главные новости Челябинской области
15:33  13 апреля 2018 0

В Челябинске вынесли приговор зэкам, устроившим погром в копейской колонии. ФОТО

Оглашение приговора участникам бунта в исправителной колонии №6 строгого режима ГУ ФСИН. Челябинск, необр
Некоторые осужденные на время суда были под подпиской о невыезде (слева) и сидели в зале, остальные — в наручникахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский облсуд признал сразу 17 человек виновными в беспорядках, которые прошли в копейской колонии строгого режима №6 осенью 2012 года. Все виновные получили от 3,5 лет условного срока до пяти лет лишения свободы, передает корреспондент «URA.RU».

На скамье подсудимых оказались: Асим Ахмедов, Владислав Баязитов, Якуб Велиев, Наил Камалетдинов, Александр Киселев, Олег Локтионов, Константин Малашенко, Евгений Набиуллин, Анар Рагим, Сергей Слепцов и Евгений Терехин, обвиняемые по ч.1 ст. 212 УК (организация массовых беспорядков); Рауф Ахметшин, Сергей Гуров, Дмитрий Коломейцев, Александр Кондратьев, Сергей Лощенко и Максим Полещук — по ч.2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках). Полещук и Лощенко также признаны виновными по ч. ч.1, 2 ст. 318 УК РФ (применении насилия в отношении представителя власти), Рагим — по ч.1 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности колонии).

Как выяснилось в суде, с января 2012 года осужденные планировали эту акцию. А 24 ноября, в день открытых дверей, около 250 человек отказались покидать территорию режимного коридора жилой зоны. Они потребовали ослабления режима и освобождения нескольких «авторитетов» из штрафного изолятора (ШИЗО). У входа в колонию собралась толпа родственников и друзей осужденных, которые выкрикивали лозунги в их защиту и устроили потасовку, во время которой пострадали и родственники осужденных, и полицейские. Акция протеста прекратилась только после того, как силовики пообещали бунтующим разобраться со всеми жалобами. Осужденные передали прокурорам 120 заявлений.

Бунт в колонии необр
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бунт в колонии необр
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во время проверки подтвердились массовые нарушения — на территории ИК-6 обнаружили и изъяли большое количество самодельных ножей и сабель, которые изготавливались для продажи, а также неучтенной бытовой техники, которую заставляли покупать родственников осужденных и передавать сотрудниками колонии. Подтвердились факты вымогательства, ставшие причиной бунта. По итогам проверки задержали и отстранили от работы начальника колонии Дениса Механова. Ему предъявили обвинения по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.4 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия) УК РФ. Копейский суд приговорил Механова к трем годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и лишением права занимать должности в системе ФСИН, однако позднее его амнистировали.

Бунт в колонии необр
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Бунт в колонии необр
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2016 году Копейский суд вынес первый приговор в отношении организаторов беспорядков. Челябинца Владислава Хабирова, который, находясь на свободе, закидывал ОМОН бутылками и камнями во время бунта заключенных в колонии № 6, осудили на два года и три месяца колонии строгого режима. Он долго скрывался от правосудия, и только в 2015 году его задержали.

Сергей Леонов
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