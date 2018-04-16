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16 апреля 2018
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18:18  16 апреля 2018 0

В Сети появилась запись драки полицейского с задержанным в ХМАО. ВИДЕО

Работа руками, айфон 8, скорая помощь, солнце, полиция, полицейский автомобиль, герб россии
В ХМАО проверяют достоверность записи драки участковогоФото: depositphotos.com © URA.RU

В ХМАО возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Аган Нижневартовского района, которого обвиняют в избиении полицейского. Однако в Сети появилась видеозапись, которая может изменить ход дела.

«Возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР по ХМАО. По версии следствия, в помещении Дома культуры в Агане 21-летний местный житель избил участкового уполномоченного полиции. Здоровью последнего был нанесен серьезный ущерб.

Сейчас ведется следствие. В том числе проверяется видеозапись, появившаяся в группе «ЧП Нижневартовска» во «ВКонтакте». На этой записи видно, что в коридоре здания дерутся двое мужчин. В подписи к видео сказано, что запись сделана в поселке Аган. На ней якобы видно, что на самом деле местный участковый, уполномоченный старший лейтенант полиции Якуб Галаев, избивал некоего Владимира Малафея, а не наоборот.

Александр Лукманов
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