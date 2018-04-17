Югорский врач насмерть проткнул пациентке легкое во время операции

Югорские следователи передали в суд уголовное дело против врача-реаниматолога Нижневартовской окружной больницы № 2. По версии следствия, ненадлежащее исполнение доктором своих профессиональных обязанностей привело к смерти пациентки. Об этом 17 апреля «URA.RU» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО-Югре.
«Следствием установлено, что 4 июля 2017 года врач указанной больницы при проведении медицинской процедуры вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей повредил катетером 52-летней пациентке легкое. В результате его действий на следующий день женщина скончалась в больнице», — говорится в сообщении ведомства.
Также в управлении добавили, что следствием собрана вся достаточная доказательная база и подозреваемому грозит срок реального лишения свободы.Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).