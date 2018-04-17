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14:45  17 апреля 2018 0

Югорские ВИПы массово бегут с Telegram после заявления Пескова

Мессенджеры: Telegram, ICQ. Екатеринбург , смартфон, соцсети, facebook, фейсбук, сеть, whatsapp, telegram, мессенджеры, мобильные приложения, телеграм, приложения для телефона, аська, icq, slack
Чиновники и депутаты ХМАО переходят на ICQФото: Анна Майорова © URA.RU

После публичного заявления Пескова об отказе от Telegram чиновники окружной администрации ХМАО, мэры и депутаты массово переходят с мессенджера на российские аналоги. Об этом во вторник, 17 апреля, «URA.RU» сообщил источник в югорском «Белом доме».

По словам собеседника, есть две основные причины резкой смены предпочтения госслужащих и чиновников. Во-первых, это федеральный тренд, объявленный администраций президента, а во-вторых — блокировка самого мессенджера.

Также источник назвал региональных первопроходцев, установивших IСQ-мессенджер. Это заместитель регионального департамента общественных и внешних связей Галина Липатова, глава департамента ЖКХ Егор Ковальчук, партийный лидер местных коммунистов Алексей Савинцев, мэр Нягани Иван Ямашев, генеральный директор Ипотечного агентства Югры Евгений Чепель, а также практически все сотрудники регионального исполкома «Единой России» и аппарата думы ХМАО.

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Заместитель директора депсвязей ХМАО Галина Липатова подтвердила «URA.RU» информацию о своем переходе в IСQ-мессенджер. «Норма жизни — для личного общения и деловых коммуникаций мы используем одновременно разные мессенджеры, в моем мобильном телефоне, к примеру, штук шесть активных приложений. С недавнего времени, действительно, появилась и „аська“ — этот мессенджер выбрали многие, с кем я нахожусь в постоянной коммуникации, к примеру, журналисты, для них это удобный формат для оперативного общения», — прокомментировала Липатова.

Как сообщили в самом депсвязей, для внутреннего общения в органах исполнительной власти региона департаментом информационных технологий был предложен и внедрен отечественный госмесенджер на платформе «Битрикс 24». «На сегодня к нему подключены более 1 600 государственных гражданских служащих региона, это почти 60% от общего числа сотрудников. Внедрение госмессенджера не связано с событиями текущего момента, это один из плановых результатов работы по созданию эффективной внутренней системы коммуникаций», — говорится в сообщении департамента.

Как ранее сообщало агентство, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков установил себе мессенджер ICQ вместо Tetegram, который в пятницу, 13 апреля, постановил заблокировать Таганский районный суд Москвы. Он добавил, что не уверен, что остановит свой выбор на этом мессенджере.

Игорь Волосин
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