21:38 23 марта 2018 0

Правительство ХМАО намерено перевести своих сотрудников на государственный мессенджер и запретить все остальное Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ХМАО обяжут чиновников перейти на новый государственный мессенджер и отказаться от сторонних аналогов — Viber, WhatsApp и Telegram. Вся служебная переписка и документооборот будет проходить на базе сервиса под названием «Корпоративный портал органов государственной власти». Положение о портале было принято в пятницу, 23 марта, на заседании окружного правительства, передает корреспондент «URA.RU».

Как сообщил в разговоре с агентством директор департамента информационных технологий ХМАО Павел Ципорин, разработана как браузерная версия мессенджера, так и приложения для смартфонов. Помимо сервиса мгновенных сообщений, мессенджер будет обладать функцией звонков, видеоконференцсвязи, совместной работы с документами. Создание нового ресурса власти региона объясняют соображениями безопасности (весь обмен информацией контролируется удаленно), а также повышением эффективности работы.

«Это средство коммуникации. У нас много сотрудников, и зачастую коммуникация страдает», — комментирует Ципорин. С момента внедрения «Корпоративного портала» использование сторонних мессенджеров попадет под запрет. Применять их чиновники смогут только для личных нужд.

Ранее, как уже сообщало «URA.RU», Югра была выбрана федеральными властями для обкатки нового государственного мессенджера. Отечественная разработка должна прийти на замену западным аналогам, которые, по оценкам российских властей, недостаточно безопасны. Создание «Корпоративного портала» стало результатом этой работы. В случае успешного внедрения проекта в правительстве автономного округа, программа начнет применяться и в других регионах страны.