Муниципалитеты Югры получат новые электросети

12:22 19 апреля 2018 0

Качественное и надежное энергоснабжение в Большой Атлым проведут в 2019 году Фото: «ЮТЭК — Региональные сети»

Директор ОАО «ЮТЭК — Региональные сети» Максим Медведев совершил двухдневную рабочую поездку по строящимся объектам Октябрьского и Ханты-Мансийского районов, реализующимся в рамках инвестиционной программы компании. В поездке также приняли участие специалисты — строители и проектировщики, директора сервисных предприятий АО «ЮТЭК-Кода» и АО «ЮТЭК — Ханты-Мансийский район».

Фото: «ЮТЭК — Региональные сети»

В начале поездки делегация осмотрела местности для прокладки новых трасс ЛЭП к поселкам Большой Атлым и Горнореченск. В качестве потенциальной трассы для прокладки линии энергоснабжения к первому рассматривается старая лесовозная дорога. По словам Максима Медведева, качественное и надежное энергоснабжение в поселок планируется провести в 2019 году. Далее руководство компании посетило поселок Горнореченск, сети для которого уже строятся: произведена вырубка леса и выполнены некоторые виды строительных работ. Точкой питания для горнореченской линии энергоснабжения станет трансформаторная подстанция 35/6 кВ ОАО «Сургутнефтегаза».

Фото:« ЮТЭК — Региональные сети»

Во второй день рабочей поездки делегация «ЮТЭК-РС» объехала несколько поселков Ханты-Мансийского района, которые также будут электрифицированы компанией в будущем. «Уже в этом году мы начинаем проектирование двух переходов через реку Обь. Первый — в районе Красноленинского. Второй переход мы сделаем со стороны Кирпичного», — рассказал Максим Медведев. В этом же году специалисты компании начнут подготовку проектного решения прохода линии электропередачи от поселка Урманный до Кедрового, которую начнут строить уже в 2019 году.

В пресс-службе компании напомнили, что инвестиционная программа ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» на 2018—2022 годы включает в себя реконструкцию 100 и новое строительство 179 электросетевых объектов в 13 муниципалитетах Югры.