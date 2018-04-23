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11:46  23 апреля 2018 0

Перевооружение пермского Театра-Театра обойдется в 160 миллионов

Пермь. Клипарт., вывеска, театр-театр, пермский театр
Учреждение дождалось обещанной еще три года назад реконструкцииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Объявлен тендер на усовершенствование сцены Пермского академического Театра-Театра. Начальная цена контракта составляет 160 миллионов рублей, что значительно меньше заявленных изначально.

В результате перевооружения сцены планируется установить новую механику, которая даст новые технические возможности труппе при постановке сложных спектаклей. В частности, 12 секторов поворотного круга и конструкции оркестровой ямы будут менять свое положение и по вертикали — в соответствии с замыслом режиссера. Новый механизм уже изготовлен, его стоимость составила 45 миллионов рублей, и сейчас идет вопрос о его монтаже, сообщает местный телеканал «Ветта 24». Заказчиком по проекту перевооружения выступает управление капитального строительства Пермского края. Торги по тендеру назначены на 18 мая.

Разговоры о необходимости реконструкции сцены Театра-Театра начались еще три года назад. В 2015 году даже состоялся конкурс, тогда московское ЗАО «Электропроект» согласилось выполнить работы за 194,7 млн рублей. Однако по требованию минкульта договор был расторгнут в связи с отсутствием у компании лицензии на работу на объектах культурного наследия. В дальнейшем это стало затянувшимся открытым конфликтом между руководителями минкульта и театра.

В начале 2018 года Театр-Театр провел маркетинговую компанию со слоганом «Театр закрывается», не обозначив дат. В СМИ и соцсетях это заявление вызвало бурную реакцию, так как часть людей имела на руках билеты на показы. Руководителям театра звонили в том числе из других городов и стран. При этом изначально не уточнялось, что речь идет о временной приостановке работы, что вызвало дополнительную обеспокоенность зрителей.

Игорь Чукреев
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