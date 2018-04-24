Руководитель Екатеринбурга попрощается с городскими депутатами

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб во вторник, 24 апреля, в последний раз выступит перед депутатами Екатеринбургской гордумы с ежегодным отчетом. Его доклад станет ключевым вопросом очередного думского заседания.
Как сообщили «URA.RU» несколько городских депутатов, парламентарии в целом настроены к Якобу дружелюбно и не собираются задавать ему острые вопросы. По их мнению, Якоб не намерен после окончания срока полномочий продолжать работу в мэрии. Скорее всего, он перейдет на работу в одну из коммерческих структур.
Помимо отчета сити-менеджера, городская дума утвердит отчет об исполнении бюджета Екатеринбурга за 2017 год. Также на рассмотрении депутатов — план организации работы по пресечению незаконной нестационарной торговли на территории города.