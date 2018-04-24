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24 апреля 2018
23 апреля 2018
09:37  24 апреля 2018 0

Руководитель Екатеринбурга попрощается с городскими депутатами

Итоговая пресс-конференция Александра Якоба и тренировочная площадка к ЧМ-2018. Екатеринбург, якоб александр, expo2025, экспо2025
Александр Якоб завершает работу на посту сити-менеджера на позитивной нотеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы депутатов Екатеринбургской городской думы 2018
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Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб во вторник, 24 апреля, в последний раз выступит перед депутатами Екатеринбургской гордумы с ежегодным отчетом. Его доклад станет ключевым вопросом очередного думского заседания.

Как сообщили «URA.RU» несколько городских депутатов, парламентарии в целом настроены к Якобу дружелюбно и не собираются задавать ему острые вопросы. По их мнению, Якоб не намерен после окончания срока полномочий продолжать работу в мэрии. Скорее всего, он перейдет на работу в одну из коммерческих структур.

Помимо отчета сити-менеджера, городская дума утвердит отчет об исполнении бюджета Екатеринбурга за 2017 год. Также на рассмотрении депутатов — план организации работы по пресечению незаконной нестационарной торговли на территории города.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
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