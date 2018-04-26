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Главные новости Югры
08:50  26 апреля 2018 0

На воздушные перевозки в отдаленные поселки Югры установили новые тарифы

Ралли Шелковый путь Кундравы Челябинск, вертолет
В распутицу вертолетные перевозки — единственный способ сообщенияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На воздушные рейсы из Нижневартовска в отдаленные поселки Нижневартовского района ХМАО установили фиксированные тарифы. Они распространяются на перевозки грузов, пассажиров и багажа воздушным транспортом АО «Нижневартовскавиа», сообщается на едином официальном сайте госорганов региона.

В 2018 году стоимость перевозок увеличится в пределах инфляции. Рост не превысит 4% от прошлогодней цены, заверили в Региональной службе по тарифам Югры. Ранее ведомство утвердило тарифы на эти услуги для Ханты-Мансийского, Сургутского, Октябрьского, Березовского, Белоярского и Кондинского районов с аналогичным показателем роста стоимости.

Вертолетные перевозки в этих муниципалитетах региона осуществляются в труднодоступные населенные пункты, не имеющие круглогодичного автомобильного сообщения. В период весенней и осенней распутицы воздушный транспорт остается единственным способом сообщения для жителей отдаленных поселков округа.

Ранее сообщалось, что в Минтрансе прорабатывают вопрос о запрете использования в пассажирских перевозках вертолетов «старше» 25 лет. В ХМАО поселков, попасть в которые в некоторые сезоны можно только с помощью авиации, десятки. Без авиации их жители могут оказаться отрезанными от цивилизации, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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