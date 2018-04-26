На воздушные перевозки в отдаленные поселки Югры установили новые тарифы

На воздушные рейсы из Нижневартовска в отдаленные поселки Нижневартовского района ХМАО установили фиксированные тарифы. Они распространяются на перевозки грузов, пассажиров и багажа воздушным транспортом АО «Нижневартовскавиа», сообщается на едином официальном сайте госорганов региона.
В 2018 году стоимость перевозок увеличится в пределах инфляции. Рост не превысит 4% от прошлогодней цены, заверили в Региональной службе по тарифам Югры. Ранее ведомство утвердило тарифы на эти услуги для Ханты-Мансийского, Сургутского, Октябрьского, Березовского, Белоярского и Кондинского районов с аналогичным показателем роста стоимости.
Вертолетные перевозки в этих муниципалитетах региона осуществляются в труднодоступные населенные пункты, не имеющие круглогодичного автомобильного сообщения. В период весенней и осенней распутицы воздушный транспорт остается единственным способом сообщения для жителей отдаленных поселков округа.
Ранее сообщалось, что в Минтрансе прорабатывают вопрос о запрете использования в пассажирских перевозках вертолетов «старше» 25 лет. В ХМАО поселков, попасть в которые в некоторые сезоны можно только с помощью авиации, десятки. Без авиации их жители могут оказаться отрезанными от цивилизации, писало «URA.RU».