16:18 26 апреля 2018 0

Гофенберг пока не знает точно, кто написал на нее заявление Фото: страница на Facebook Валентины Гофенберг

Екатеринбургская пиарщица Валентина Гофенберг, в чьей квартире в четверг, 26 апреля, прошли обыски, предложила свое объяснение происходящему. На контакт с журналистами «URA.RU» Гофенберг вышла по телефону из неизвестной локации. Чье заявление послужило причиной возбуждения дела уголовного дела, повлекшего обыски, она не уточняет.

«Пришли сегодня ко всем — ко мне и к [главному редактору „ТочкаНьюс“ Дмитрию] Фоминцеву. На основании чего, мне непонятно — дело бесфигурантное. Как я понимаю, речь идет об одной единственной цели: изъятии информационных носителей с целью установления источников информации в обход закона о СМИ. Ни мне, ни Фоминцеву никаких обвинений не предъявлено, никаких статусов не присвоено. Почему журналисты связывают телеграм-канал „ОйВсё“ со мной — мне тоже не очень понятно», — рассказала Гофенберг.

К Дмитрию Фоминцеву приходили четыре человека, представившиеся сотрудниками уголовного розыска. «Я проконсультировался с юристами, мне сказали ни в коем случае дверь не открывать, но поинтересоваться, кто и что нужно, если необходимо, то вызвать полицию. Документов на обыск у них никаких не было, к „ТочкеНьюс“ претензий также нет. Оказалось, что таким образом они решили сработать „на дурака“. Сказал этим четырем товарищам, чтобы искали арендатора и адресовали все вопросы ему. Дикость, конечно. Не скажу, что я под впечатлением от утреннего визита, но это чертовски неприятно. Есть вопросы — вызывайте», — пояснил свою позицию Фоминцев.

В полиции пояснили, в связи с чем проводились обыски у Гофенберг. «В рамках возбужденного уголовного дела по статье „клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления“ (возможное наказание — штраф до пяти миллионов рублей) сотрудники полиции 26 апреля по постановлению суда в Екатеринбурге проводили следственно-оперативные мероприятия по месту жительства гражданки 1979 года рождения, а также в помещении, которая она использует в качестве офиса», — сообщил «URA.RU» сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Павел Пантюхин.

Обыски у пиарщицы прошли рано утром: в квартире были изъяты телефоны, компьютеры и иные электронные носители, документы. Они могут стать вещдоками в уголовном деле, возбужденном по статьям «клевета» и «разжигание межнациональной розни». Публикации периодически поддерживало информационное агентство «ТочкаНьюс». В последнее время связываемый с Гофенберг телеграм-канал «ОйВсё» вел агрессивную разоблачительную компанию в отношении полицейских и чиновников Алапаевска и Нижнего Тагила. Героями негативных очерков становились начальник алапаевской полиции Константин Кузнецов, начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров, алапаевский депутат Сайгид Белалов, муфтий Алапаевска Ризван Муртазалиев, появились даже намеки на начальника ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина.