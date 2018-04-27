В Перми глава района уходит в отставку

Валерий Кокшаров возглавил район в 2012 году
Валерий Кокшаров покинет пост руководителя Мотовилихинского района Перми завтра, 28 апреля. Эту информацию подтвердил агентству депутат района Алексей Грибанов.
В пресс-службе администрации города на вопрос «URA.RU» о новой кандидатуре ответили, что подготовят официальный ответ. Грибанов пояснил агентству, что мэр пока не определился с новой кандидатурой.
На сайте района говорится, что первым замглавы администрации района работает Антон Илюшин. Он же, скорее всего, и станет исполняющим обязанности главы Мотовилихинского. Кокшаров возглавлял администрацию шесть лет, последний контракт с ним продлевать не стали.