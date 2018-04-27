14:16 27 апреля 2018 0

Приставы не смогли с одного раза закрыть первую очередь ТЦ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В торговый центр Guru в Екатеринбурге в пятницу, 27 апреля, снова приедут судебные приставы. На этот раз они будут опечатывать первую очередь здания, рассказал «URA.RU» источник. Там находятся офисные помещения, фитнес-центр и кафе. По словам анонимного собеседника агентства, приставов будет сопровождать отряд ОМОНа для вывода сотрудников из здания.

Собственник ТЦ Guru Евгений Тагинцев в беседе с «URA.RU» заявил, что действия правоохранителей незаконны. По словам Тагинцева, первая очередь здания была построена в 2006 году и получила разрешение на ввод в эксплуатацию в администрации города (в распоряжении «URA.RU» есть копии документов).

«Кроме того, после ввода эта часть здания была разделена на несколько объектов и разные собственники выкупили ее по частям. Касательно этих предпринимателей суд вообще не выносил никакого постановления. Оно имеет отношение только „Сервис-туру“ и „Компании ‚НК‘“. Когда в первый раз приходили приставы и мы указали им на эти моменты, они не стали закрывать часть здания», — сказал «URA.RU» Тагинцев.

В пресс-службах управления службы судебных приставов и прокуратуры по Свердловской области «URA.RU» подтвердили, что на 27 апреля запланированы исполнительные действия по закрытию оставшейся части помещений на Репина, 22. Старший помощник прокурора области Марина Канатова также подтвердила агентству, что изначально ситуация с первой очередью поставила правоохранителей в тупик. Но они запросили дополнительные документы и теперь уверены, что действуют по закону.

Напомним, вторую очередь ТЦ Guruопечатали 25 апреля, так как у собственников не было разрешения на ввод в эксплуатацию. Также сообщалось, что специалисты нашли там нарушения пожарной безопасности. Отметим, Guru находится менее чем в 500 метрах от Центрального стадиона, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу.