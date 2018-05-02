Пользователи социальных сетей высмеяли высказывание французского лидера Эммануэля Макрона о «вкусной» супруге премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла. В частности, в Сети удивились вкусу президента Франции.
«На вкус и цвет товарищей нет», «Скромное обаяние буржуазии», «Ох уж этот Макрон!», «Ммм! Шалун», «Макрон куражит», «Подумать страшно, что он мог съесть её», «Наверно не наелся», — выразили свое мнение интернет-пользователи. Многие посчитали, что глава Франции не ошибся в своем высказывании: «Ничего он не оговорился», «А может он не перепутал?»
Самой Люси Тернбулл, между тем, как отметили пользователи, всего 60 лет — она моложе жены Макрона на пять лет, в связи с чем посыпались шуточки и над тем, что президента Франции «потянуло на молоденьких».
Ранее «URA.RU» сообщало, что во время выступления в Сиднее президент Франции Эммануэль Макрон по ошибке назвал «вкусной» Люси Тернбулл, жену австралийского премьер-министра Малкольма Тернбулла. Отмечается, что Макрон оговорился или некорректно перевел французское слово «delicieux», которое означает «прекрасный». Примечательно, что цитата разнеслась уже по многим СМИ.