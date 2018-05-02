{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 мая 2018
02 мая 2018
23:57  02 мая 2018 0

В Сети высмеяли Макрона, назвавшего «вкусной» 60-летнюю жену австралийского премьера. «На молоденьких потянуло»

Цитата президента Франции разнеслась по многим СМИФОТО: ФОТО: Alex Edelman/DPA/TASS

Пользователи социальных сетей высмеяли высказывание французского лидера Эммануэля Макрона о «вкусной» супруге премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла. В частности, в Сети удивились вкусу президента Франции.

«На вкус и цвет товарищей нет», «Скромное обаяние буржуазии», «Ох уж этот Макрон!», «Ммм! Шалун», «Макрон куражит», «Подумать страшно, что он мог съесть её», «Наверно не наелся», — выразили свое мнение интернет-пользователи. Многие посчитали, что глава Франции не ошибся в своем высказывании: «Ничего он не оговорился», «А может он не перепутал?»

Самой Люси Тернбулл, между тем, как отметили пользователи, всего 60 лет — она моложе жены Макрона на пять лет, в связи с чем посыпались шуточки и над тем, что президента Франции «потянуло на молоденьких».

Ранее «URA.RU» сообщало, что во время выступления в Сиднее президент Франции Эммануэль Макрон по ошибке назвал «вкусной» Люси Тернбулл, жену австралийского премьер-министра Малкольма Тернбулла. Отмечается, что Макрон оговорился или некорректно перевел французское слово «delicieux», которое означает «прекрасный». Примечательно, что цитата разнеслась уже по многим СМИ.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров