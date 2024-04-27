В подполье сообщили об ударе ВС РФ по жд вокзалу в Херсоне

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по железнодорожному вокзалу в Херсоне

27 апреля 2024 в 08:58 Размер текста - 17 +

В николаевском подполье сообщили об ударе по жд вокзалу в подконтрольном ВСУ Херсоне Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска нанесли удар в районе железнодорожного вокзала в Херсоне, подконтрольном Киеву. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Российские силы ударили в районе железнодорожного вокзала в подконтрольном ВСУ Херсоне», — заявил Сергей Лебедев. Слова координатора передает РИА Новости. Ранее Лебедев сообщил об ударе армии РФ по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, пишет телеканал 360 . Также недавно он заявил, что в Черниговской области было поражено скопление украинских военных. По его словам, боевики ВСУ пытались вторгнуться в Брянскую область, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска нанесли удар в районе железнодорожного вокзала в Херсоне, подконтрольном Киеву. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Российские силы ударили в районе железнодорожного вокзала в подконтрольном ВСУ Херсоне», — заявил Сергей Лебедев. Слова координатора передает РИА Новости. Ранее Лебедев сообщил об ударе армии РФ по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, пишет телеканал 360. Также недавно он заявил, что в Черниговской области было поражено скопление украинских военных. По его словам, боевики ВСУ пытались вторгнуться в Брянскую область, сообщает RT.