Российские войска нанесли удар в районе железнодорожного вокзала в Херсоне, подконтрольном Киеву. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Российские силы ударили в районе железнодорожного вокзала в подконтрольном ВСУ Херсоне», — заявил Сергей Лебедев. Слова координатора передает РИА Новости.
Ранее Лебедев сообщил об ударе армии РФ по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, пишет телеканал 360. Также недавно он заявил, что в Черниговской области было поражено скопление украинских военных. По его словам, боевики ВСУ пытались вторгнуться в Брянскую область, сообщает RT.
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Российские войска нанесли удар в районе железнодорожного вокзала в Херсоне, подконтрольном Киеву. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Российские силы ударили в районе железнодорожного вокзала в подконтрольном ВСУ Херсоне», — заявил Сергей Лебедев. Слова координатора передает РИА Новости. Ранее Лебедев сообщил об ударе армии РФ по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, пишет телеканал 360. Также недавно он заявил, что в Черниговской области было поражено скопление украинских военных. По его словам, боевики ВСУ пытались вторгнуться в Брянскую область, сообщает RT.