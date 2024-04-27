В подполье сообщили об ударе ВС РФ по жд вокзалу в Херсоне

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по железнодорожному вокзалу в Херсоне
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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, гриб от взрыва, взрыв
В николаевском подполье сообщили об ударе по жд вокзалу в подконтрольном ВСУ Херсоне Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска нанесли удар в районе железнодорожного вокзала в Херсоне, подконтрольном Киеву. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Российские силы ударили в районе железнодорожного вокзала в подконтрольном ВСУ Херсоне», — заявил Сергей Лебедев. Слова координатора передает РИА Новости.

Ранее Лебедев сообщил об ударе армии РФ по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, пишет телеканал 360. Также недавно он заявил, что в Черниговской области было поражено скопление украинских военных. По его словам, боевики ВСУ пытались вторгнуться в Брянскую область, сообщает RT.

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Российские войска нанесли удар в районе железнодорожного вокзала в Херсоне, подконтрольном Киеву. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Российские силы ударили в районе железнодорожного вокзала в подконтрольном ВСУ Херсоне», — заявил Сергей Лебедев. Слова координатора передает РИА Новости. Ранее Лебедев сообщил об ударе армии РФ по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, пишет телеканал 360. Также недавно он заявил, что в Черниговской области было поражено скопление украинских военных. По его словам, боевики ВСУ пытались вторгнуться в Брянскую область, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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