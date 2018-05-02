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02 мая 2018
18:06  02 мая 2018 0

Президент Франции назвал жену премьер-министра Австралии «вкусной»

Макрон Эммануэль, макрон эммануэль
Эммануэль Макрон произнес речь на английском языкеФото: wikimedia.org

Президент Франции Эммануэль Макрон похвалил гостеприимство семьи премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла. В частности, супруга Тернбулла, Люси, была удостоена эпитета «вкусная» от французского лидера.

Конфуз произошел во время пресс-конференции лидеров двух стран в Сиднее, во время которой Макрон изъяснялся на английском языке. «Я хочу поблагодарить вас за ваше гостеприимство, поблагодарить вас и вашу вкусную жену», — приводит RT слова французского президента.

Цитата тут же разлетелась по многим СМИ. Агентство Nation News отмечает, что некоторые интернет-пользователи отметили, что Макрон некорректно перевел французское слово «delicieux», что означает «очаровательная». Стоит отметить, что по данным зарубежных СМИ, английский язык президента Франции считается образцовым. В частности, глава Пятой республики без проблем выступил перед конгрессом США, уместно использовав языковые каламбуры и шутки, передает телеканал 360.

Ранее интернет-пользователи обсуждали «вид сзади» первых леди США и Франции — Меланьи Трамп и Брижит Макрон соответственно. Большинство голосов было отдано внешнему виду супруги американского лидера.

Павел Маркуш
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