Президент Франции назвал жену премьер-министра Австралии «вкусной»

Президент Франции Эммануэль Макрон похвалил гостеприимство семьи премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла. В частности, супруга Тернбулла, Люси, была удостоена эпитета «вкусная» от французского лидера.
Конфуз произошел во время пресс-конференции лидеров двух стран в Сиднее, во время которой Макрон изъяснялся на английском языке. «Я хочу поблагодарить вас за ваше гостеприимство, поблагодарить вас и вашу вкусную жену», — приводит RT слова французского президента.
Цитата тут же разлетелась по многим СМИ. Агентство Nation News отмечает, что некоторые интернет-пользователи отметили, что Макрон некорректно перевел французское слово «delicieux», что означает «очаровательная». Стоит отметить, что по данным зарубежных СМИ, английский язык президента Франции считается образцовым. В частности, глава Пятой республики без проблем выступил перед конгрессом США, уместно использовав языковые каламбуры и шутки, передает телеканал 360.
Ранее интернет-пользователи обсуждали «вид сзади» первых леди США и Франции — Меланьи Трамп и Брижит Макрон соответственно. Большинство голосов было отдано внешнему виду супруги американского лидера.