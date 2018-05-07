Однокурсник первого замглавы администрации Екатеринбурга Алексея Кожемяко, одного из вероятных претендентов на пост сити-менеджера Екатеринбурга, Евгений Буженинов официально назначен главой МУП «Водоканал». Информацию об этом «URA.RU» подтвердил официальный представитель мэрии Екатеринбурга Анатолий Карманов.
Новый директор предприятия, как и Алексей Кожемяко, в 1996 окончил строительный факультет УГТУ-УПИ, по специальности «промышленное и гражданское строительство, системы автоматизированного проектирования». В том же году Буженинов устроился на работу в «Водоконал». До 2002 года он был мастером на предприятии Горводопровод, затем работал помощником замдиректора, а позже и замдиректора в Дирекции строящихся очистных сооружений Екатеринбурга. В 2014 Буженинов вновь устроился в «Водоканал» на должность главного инженера предприятия. Как объясняли высокопоставленные собеседники «URA.RU», назначение Буженинова — попытка городских властей сохранить контроль над «одним из последних стабильных источников денег, в том числе и на различные проекты».
Предыдущий глава «Водоканала» Александр Ковальчик в декабре 2017 года стал министром экономики Свердловской области, несмотря на уголовное дело о коррупции. Одной из причин своего ухода он называл нежелание участвовать в готовящейся концессии «Водоканала», условием которых, по словам Ковальчика, станет сокращение людей. Как сообщало «URA.RU», в числе интересантов концессионного соглашения по МУП Ковальчиком были названы «Росводоканал», группа «Альфа», ГК «Ренова» и Будапештский водоканал.