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01 февраля 2018
31 января 2018
Главные новости Свердловской области
16:41  01 февраля 2018 1

Будущий сити-менеджер Екатеринбурга провел свое первое кадровое назначение. А вы и городские бонзы даже не подозревали

Алексей Кожемяко (слева) назначил и. о. директора ЕМУП «Водоканал» Евгения Буженинова (справа)Фото: екатеринбург.рф

Первый замглавы администрации и вероятный претендент на должность сити-менеджера Екатеринбурга Алексей Кожемяко уже проводит собственную кадровую политику. Выяснилось это внезапно и сейчас горячо обсуждается в кулуарах городской администрации. Чиновникам пришло в голову сопоставить биографию Кожемяко и недавно назначенного и. о. директора МУП «Водоканал» Евгения Буженинова.

Жизненный путь обоих управленцев совпадает уже по первым строчкам: «Родился в 1974 году, в 1996 окончил строительный факультет УГТУ-УПИ, по специальности «промышленное и гражданское строительство, системы автоматизированного проектирования». Представитель ближайшего окружения главы администрации Александра Якоба заверяет: «Большое начальство точно не в курсе. Кожемяко пользуется исключительным доверием — никто не стал бы никогда проверять».

Последние полтора года Кожемяко действительно считается преемником Александра Якоба, часто замещает своего руководителя на официальных мероприятиях и получает все больше функций по управлению мэрией. «Учились мы действительно в одном вузе, на одном курсе, но в разных потоках. Поэтому знакомство было просто визуальным. Насчет „ставленника Кожемяко“ — спорное утверждение само по себе, поскольку это трудно назвать реальным статусом. И поможет или помешает в работе такой статус, сейчас трудно предположить», — рассказал «URA.RU» Буженинов.

Якоб выписал своему преемнику главный информационный ресурс мэрии

«МУП „Водоканал“ и другие коммунальные МУПы курирует заместитель по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Алексеевич Гейко. А Алексей Петрович Кожемяко руководствуется принципом: у первого заместителя главы администрации нет одноклассников и студенческих друзей», — рассказал пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.

Прежний начальник «Водоканала» Александр Ковальчик, несмотря на имевшееся в карьере уголовное дело (был оправдан), в прошлую пятницу, 26 января, получил должность министра экономики Свердловской области. Предполагалось, что его пост займет первый заместитель, директор по стратегическому развитию и выходец из силовых структур Сергей Рахманов. «Город не захотел упускать из-под себя потоки. Водоканал — это все-таки один из немногих и последних стабильных источников денег, в том числе и на различные проекты. Рахманов — силовик, а нужен был глубоко свой человек», — объяснил высокопоставленный собеседник в мэрии случившееся 30 января представление Буженинова в новом статусе широкой общественности.

Антон Ольшанников
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