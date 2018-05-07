22:50 07 мая 2018 0

Суд постановил отправить петербурженку в колонию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к году колонии-поселения Надежду Федорову, которая ударила женщину и ее малолетнего ребенка на детской площадке. Инцидент произошел в сентябре прошлого года.

Пострадавшая жительница Петербурга вышла на площадку погулять со своим трехлетним сыном, напоминает RT. Там же Федорова выгуливала пинчера. Женщина сделала хозяйке пса замечание, между ними началась словесная перепалка. После этого Федорова ударила ногой ребенка (который, к слову, недавно перенес операцию по трансплантации костного мозга), бросилась с кулаками на его мать и прыснула ей в лицо из газового баллончика. Она также оказала сопротивление охраннику жилого комплекса, который попытался разнять женщин.

С сентября прошлого года Федорова была помещена под домашний арест. Теперь же суд решил назначить ей реальное наказание. «Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год в колонии-поселении со штрафом в 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.