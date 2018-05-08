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08 мая 2018
07 мая 2018
08:32  08 мая 2018 0

Прототипом лимузина Путина стало авто для советской элиты. «Машина для героев!»

Прототипом лимузина Путина стал автомобиль «ЗИС-110»Фото: Drom.ru

У лимузина проекта «Кортеж», на одном из которых президент Владимир Путин накануне приехал на свою инаугурацию, был легендарный прототип. Речь идет о машине «ЗИС-110», на которой ездили представители элиты СССР.

Главный дизайнер «Единой модульной платформы», на основе которой в научном центре НАМИ разрабатывался «Кортеж», Юрий Черненко утверждает, что первоначально новый лимузин должен был выглядеть футуристически, отмечают «Известия». Но потом от этого решения отказались.

«Мы изучали хроники прошлого века и взяли прототипом автомобиль „ЗИС-110“, который появился после войны. В нем много эмоциональных составляющих. Это и Парад Победы, и полет Гагарина — везде герои были на этой машине», — приводит издание его слова. Как отмечает дизайнер, стояла задача показать во внешнем виде машины «внутреннюю мягкую силу», «русский дух и историю», но при этом соблюдать современные подходы. «Этого удалось достичь за счет сочетания плавных обтекаемых поверхностей с острыми гранями, — удачное сочетание классики и современности», — отмечает Черненко.

Ранее сообщалось, что лимузины «Кортежа» будут стоить не менее десяти млн рублей. В открытой продаже они появятся в первом квартале 2019 года под брендом Aurus.

Виктор Жуков
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